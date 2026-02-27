Pronostico Le Havre-PSG: si chiudono dieci giorni magici

Le Havre-PSG è una partita della ventiquattresima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Passaggio del turno in Champions League dopo la vittoria sul Monaco (in trasferta). Testa della classifica ripresa grazie alla caduta del Lens sempre contro i monegaschi. Una settimana magica quella del PSG di Luis Enrique che, adesso, spera di chiudere dieci giorni spettacolari con questa vittoria sulla carta semplice sul campo del Le Havre per rimanere in testa davanti a tutti.

La classifica dice che i padroni di casa hanno nove punti di vantaggio rispetto all’ultimo posto che “vale” la retrocessione. E ci sono pure due squadre in mezzo, quindi, si può serenamente dire, che la salvezza è stata quasi raggiunta. Si giocherà senza chissà quali assilli di classifica, ma se anche in questa partita ce ne fossero, non crediamo che i padroni di casa possano avere la forza di riuscire a fare punti. Il PSG ha capito che in Ligue 1 non può più sbagliare perché il Lens fino al momento ha fatto benissimo ed è andato anche oltre quelle che erano le più rosee previsioni. E siccome nelle prossime settimane ritorna la Champions, ed è ovvio che molte energie verranno regalate a quella manifestazione, sarebbe opportuno riuscire almeno a rimanere in testa. Almeno per un’altra settimana sarà così.

Come vedere Le Havre-PSG in diretta tv e in streaming

Le Havre-PSG è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del PSG è quotata 1.28 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.75 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico La gara è da almeno tre reti complessive. Il PSG di solito uno lo prende perché dietro è molto distratto. In ogni caso, il colpo esterno non è in discussione. Le probabili formazioni di Le Havre-PSG LE HAVRE (4-3-3): Diaw; Nego, Pembele, Lloris, Zouaoui; Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye; Doucoure, Soumare, Boufal.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Kvaratskhelia, Doue, Barcola. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3