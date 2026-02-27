Pronostico Borussia Dortmund-Bayern Monaco: si torna a doppia cifra

Borussia Dortmund-Bayern Monaco è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sono otto i punti di vantaggio che il Bayern Monaco ha sul Borussia Dortmund in classifica, secondo della classe. Un margine così ampio per una squadra così forte che è già sicurezza di titolo alla fine del campionato. Ma sabato sera si tornerà a viaggiare sulla doppia cifra.

La legnata presa contro l’Atalanta in Champions League ha un peso enorme sui gialloneri di Kovac che, dopo il due a zero dell’andata nel quale non avevano oggettivamente rischiato nulla, si sono ritrovati di fronte una squadra, quella di Palladino, che ha martellato senza sosta dal primo all’ultimo minuto e che alla fine si è presa in regalo tutti gli errori commessi dal Dortmund. Sì, un colpo durissimo da mandare giù che crediamo possa aver ripercussioni. Sicuramente il Bayern sente l’odore del sangue e non ha dovuto affrontare nessun impegno nel corso di queste due settimane. Kane e compagni arrivano riposati a questo appuntamento, dopo aver vinto anche la sfida d’andata. L’ultimo successo dei bavaresi a Dortmund risale al 2023, un quattro a zero senza storia. Nelle successive quattro partite in tre occasioni questa sfida ha regalato almeno un gol per squadra. Diciamo che anche i precedenti risultati della truppa di Kompany viaggiano verso questa direzione. Quindi ci aspettiamo una sfida indirizzata sin da subito. Con ottime possibilità che possa finire come vi spieghiamo sotto nel nostro pronostico.

Come vedere Borussia Dortmund-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La sfida Borussia Dortmund-Bayern Monaco è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Una quota così alta per una vittoria del Bayern Monaco è sempre difficile da trovare. Quindi già il 2 basta e avanza. Quello che invece crediamo è che la sfida, oltre all’affermazione esterna, possa pure regalare almeno un gol per squadra. Sì, andiamo di combo.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Bayern Monaco

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Can, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Bischof, Upamecano, Kim, Ito; Kimmich, Goretzka; Olise, Karl, Diaz; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-4