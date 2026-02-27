Pronostico Barcellona-Villarreal: finisce sempre così

Barcellona-Villarreal è una gara della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Nonostante di mezzo ci siano undici punti di differenza, quella tra Barcellona e Villarreal rimane una partita d’altissima classifica: i catalani hanno ripreso la vetta dopo una settimana, gli ospiti invece sono terzi, tre punti davanti l’Atletico Madrid.

Imbattuti in casa gli uomini di Flick. Un ruolino di marcia immacolato e adesso che si è tornati a giocare al Camp Nou sarà di certo anche più complicato per le altre squadre riuscire ad avere la meglio. Una sfida, questa, che regala sempre una montagna di gol. Ad esempio: negli ultimi cinque scontri diretti sono venute fuori la bellezza di ventotto reti. Sì, avete capito bene: ventotto reti in cinque partite. Lo spettacolo è assicurato e sarà così anche nella serata di sabato, ma per il finale non possiamo prenderci nessun rischio e nemmeno il Barcellona se lo può prendere. Il vantaggio sul Real Madrid è di un solo punto.

Ora, il Villarreal – una delle migliori squadre dell’anno in Spagna – le ultime due trasferta contro il Barcellona le ha vinte. Ed è sempre stato, ovviamente, un risultato molto diverso da quello che era il pronostico di tutti. C’è un certo feeling, quindi. Ma quanto può durare questo trend? Non è arrivato il momento che le convinzioni di tutti tornino al loro posto? Crediamo di sì. E sotto nel nostro pronostico vi diciamo come potrebbe finire questa partita.

Come vedere Barcellona-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Villarreal, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Lo spettacolo come detto prima è assicurato. Andiamo quindi di combo, con una vittoria del Barcellona, dentro un match da almeno un gol per squadra e quindi almeno di tre reti complessive. Per una notte l’allungo in vetta, in attesa del Real Madrid.

Le probabili formazioni di Barcellona-Villarreal

BARCELLONA (4-2-3-1): J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski.

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesana, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Perez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-2