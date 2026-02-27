Pronostico Avellino-Juve Stabia: una sola volta nella storia (non si ripeterà)

Avellino-Juve Stabia è una partita valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Dal 1999 a questa parte, solamente una volta in questo derby ha vinto la formazione che giocava in casa. Nel 2021 è successo il fatto, e a vincere è stato l’Avellino.

Diciamo che è un derby così sentito, questo campano, che difficilmente la formazione ospite ha la forza di andare a fare la partita e dettare legge. Lo sappiamo, queste due tifoserie sentono la partita. E i biancoverdi di casa, ricordiamo allenati da Ballardini che ha esordito con un pareggio sul campo della Reggiana, hanno assoluto bisogno di punti per conquistare una salvezza che ad un certo punto sembrava cosa fatta e che adesso, invece, e anche in maniera molto lenta, sta sfuggendo di mano. Di questi problemi non ne ha la Juve Stabia, una squadra che ormai ha messo le cose a posto per quanto riguarda la permanenza in cadetteria e che sogna di rimanere dentro i playoff. Certo per le Vespe non è un momento positivo, visto che si presentano a questo appuntamento molto importante con due sconfitte nel groppone. E il fatto di non aver mai vinto in trasferta su questo campo non aiuta, di certo, a pensare in maniera positiva.

Come vedere Avellino-Juve Stabia in diretta tv e in streaming

Avellino-Juve Stabia in programma sabato alle 19:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria dell’Avellino è quotata 2.95 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è 1.80 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Avellino vincente, e prima gioia per Ballardini in panchina. Un derby che ancora una volta confermerà il fatto che chi gioca in casa ha quasi sempre la meglio. La sfida dovrebbe regalare, tra le altre cose, anche meno di tre reti complessive. E occhio ai gialli, e pure al rosso.

Le probabili formazioni di Avellino-Juve Stabia

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Enrici, Simic, Reale; Missori, Palumbo, Palmiero, Sounas, Sala; Sgarbi, Biasci.

SPEZIA (3-5-2): Boer; Giorgini, Dalle Mura, Bellich; Carissoni, Mosti, Leone, Maistro, Cacciatore; Okoro, Gabrielloni.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0