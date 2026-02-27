Pronostici Bundesliga 28 febbraio ore 15:30: l’ex spaventa il Leverkusen

Bundesliga, non solo Klassiker: prima della sfida più attesa scenderanno in campo due squadre che ambiscono ad un posto tra le prime quattro come Bayer Leverkusen e Hoffenheim.

Nella giornata in cui i riflettori saranno puntati quasi interamente sul Klassiker tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, il massimo campionato tedesco propone diverse sfide intriganti. Ad esempio quella tra il Bayer Leverkusen, che ha appena conquistato il pass per gli ottavi di Champions League, e il Mainz, la cui missione è allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.

Per le Aspirine è stata una settimana agrodolce. Martedì è bastato un pari a reti bianche per chiudere la pratica Olympiacos (piegato 0-2 in Grecia all’andata) e superare il turno in coppa, ma pochi giorni prima era arrivata una brutta battuta d’arresto a Berlino contro l’Union, con gli uomini di Kasper Hjulmand castigati da un gol di Khedira (1-0).

Continuano dunque gli alti e bassi per il Werkself, distante cinque lunghezze dal quarto posto. Mancare l’appuntamento coi tre punti anche con il Mainz dell’ex Amiri – 5 degli ultimi 6 gol biancorossi li ha realizzati il centrocampista classe 1996 – renderebbe la rincorsa ancora più difficoltosa. I Nullfunfer però non vanno sottovalutati. Da quando li guida l’esperto Urs Fischer hanno cambiato completamente marcia e da inizio dicembre hanno incassato solo due sconfitte. Non è da escludere che possano impensierire anche un Leverkusen che ha speso molte energie in coppa e che non riesce a guarire dalla discontinuità. Elevate le possibilità che vadano a segno entrambe.

Dietro a Bayern e Borussia, a sorpresa, c’è l’Hoffenheim di Christian Ilzer: la lunga permanenza tra le prime quattro “autorizza” il club di Sinsheim a sognare una qualificazione alla Champions League che avrebbe del clamoroso. Dopo il rocambolesco pareggio di Colonia, Kramaric e compagni vanno a caccia dell’ottavo successo casalingo: il St. Pauli, che fuori casa ha vinto solo una volta (e non lo fa da agosto) sembra essere una vittima designata.

Le previsioni sulle altre partite

Invischiato nella lotta per non retrocedere troviamo anche il Borussia Monchengladbach, a secco di vittorie ormai dall’11 gennaio (a malapena 3 punti nelle ultime sette giornate).

Un momento no per i Fohlen, sconfitti sia a Francoforte sia a Friburgo nelle ultime due. L’aria di casa potrebbe fargli bene ma l’Union Berlino, stabile a metà classifica, non stenderà certo il tappeto rosso, soprattutto dopo l’inaspettata vittoria per 1-0 contro il Leverkusen. La sensazione è che i capitolini riescano ad evitare quantomeno la sconfitta contro una squadra in grande difficoltà come il ‘Gladbach in una gara che si preannuncia tesa. Sono sotto gli occhi di tutti le difficoltà realizzative della squadra di Eugen Polanski, capace di segnare solo 26 gol, il numero più basso dopo 23 partite in 19 anni.

Chiudiamo con la sfida salvezza tra Werder Brema e Heidenheim, rispettivamente penultima e ultima. Sia per i biancoverdi che per i rossoblù è una gara da dentro o fuori. Il Werder, a digiuno di successi da novembre, vincendo potrebbe tirarsi momentaneamente fuori dai guai, mentre l’Heidenheim è con un piede e mezzo in Zweite Liga ed anche un pareggio nello scontro diretto potrebbe non bastare. I gol non dovrebbero mancare.

Bundesliga: possibili vincenti

Union Berlino o pareggio (in Borussia Monchengladbach-Union Berlino)

Hoffenheim (in Hoffenheim-St. Pauli)

La partita da almeno tre gol complessivi

Werder Brema-Heidenheim

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Bayer Leverkusen-Mainz

Werder Brema-Heidenheim

La partita da meno di tre gol complessivi

Borussia Monchengladbach-Union Berlino

