Pronostico Wolverhampton-Aston Villa: la (mezza) crisi è alle spalle

Wolverhampton-Aston Villa è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca venerdì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Il classico periodo di appannamento. Quello che capita anche alle squadre più importanti del mondo. E l’Aston Villa sicuramente non è tra queste. Però, con una sola vittoria nelle ultime cinque – un cammino che non ha comunque tolto il terzo posto in classifica – è arrivato il momento di tornare a sorridere. Perché la classifica si è accorciata.

La salvezza è distante diciassette punti per i padroni di casa del Wolverhampton. Ovvio che si attende solamente l’aritmetica certezza della retrocessione per i padroni di casa che, comunque, qualcosa di buono hanno fatto nel corso delle ultime settimane fermando tra le altre cose pure l’Arsenal che ormai sentiva la vittoria in tasca. A livello di classifica quel punto non ha cambiato nulla e niente potrà cambiare nemmeno il destino di questo gruppo che pensa già alla prossima stagione, complicata come tutte, nella Serie B inglese. L’Aston Villa, invece, è alla ricerca di punti pesantissimi per rimanere alle spalle di Arsenal e City e tenere a distanza di sicurezza lo United che ha ingranato la marcia giusta. Non sarà semplice, il fatto che i Wolves siano comunque con la testa libera da ogni pensiero non aiuta, ma nemmeno impossibile per una formazione che ha piazzato dei colpi clamorosi nel corso dell’anno.

In questo anticipo, in poche parole, ci aspettiamo decisamente una di quelle vittorie esterne classiche. Con una squadra molto più forte e una che con orgoglio cercherà di rendere almeno meno amaro il passivo. Insomma, la mezza crisi è alle spalle per Emery.

Come vedere Wolverhampton-Aston Villa in diretta tv e in streaming La sfida Wolverhampton-Aston Villa è in programma venerdì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico Non può non vincere l’Aston Villa. Non si può permettere il lusso di un altro mezzo passo falso. Deve trovare una vittoria e rilanciare le proprie ambizioni. Insomma, il colpo esterno è scritto. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Wolverhampton-Aston Villa WOLVERHAMPTON (3-4-3): Sa; Mosquera, S Bueno, Toti; Tchatchoua, Bellegarde, Andre, H Bueno; A Gomes, Armstrong, Mane.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Mings, Maatsen; Onana, Luiz; Bailey, Rogers, Buendia; Watkins POSSIBILE RISULTATO: 1-2