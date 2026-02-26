Pronostico Monza-Virtus Entella e Sampdoria-Bari: due match da 1

Monza-Entella e Sampdoria-Bari sono partite della ventisettesima giornata della Serie B: formazioni e pronostico

Sono sette i risultati utili di fila del Monza. Sei le vittorie. I lombardi hanno ingranato la marcia giusta. Bianco è stato aiutato anche dal mercato a gennaio e adesso l’obiettivo è quello della promozione diretta. Il secondo posto in classifica adesso aiuta, e contro l’Entella la vittoria è alla portata.

Le ultime due affermazioni interne sono arrivate in rimonta. Un segnale di un carattere clamoroso del Monza. E l’Entella, tra le altre cose, non se la passa benissimo, almeno per quanto riguarda i risultati. Due sconfitte di fila per i liguri, che lotteranno fino alla fine per la salvezza, ma sanno benissimo pure che non possono essere queste le partite da vincere. Nonostante, il 10 gennaio scorso, nel match d’andata, i biancoazzurri hanno avuto la meglio. Ma è Pasqua solamente una volta.

Si è ripresa la Sampdoria. Che non è più nella zona rossa della classifica. La sconfitta di Mantova è stato un passo falso inaspettato ma in casa i liguri hanno un cammino importante: cinque vittorie e due pareggi. Al Ferraris insomma non si passa, figuriamoci che il Bari in questo momento (nonostante il cambio di allenatore la scossa non è arrivata) possa pensare di andare a fare risultato su questo campo. Insomma, ci aspettiamo due partite da uno.

Come vedere Monza-Entella e Sampdoria-Bari in diretta tv e in streaming

Monza-Entella e Sampdoria-Bari sono in programma venerdì: la prima alle 19 la seconda alle 21. Saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vederle anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Monza è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.58 su SportBet. Il segno NO GOL è 1.72 su Goldbet, Lottomatica. La vittoria della Sampdoria è quotata 1.72 su Lottomatica. In questo caso il segno GOL ha un valore di 2.05.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico di Monza-Entella

Stavolta senza rimonta. Il Monza si prenderà la vittoria e almeno per una notte si ritroverà da sola in testa alla classifica.

Le probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Thiam: Birindelli, Delli Carri, Lucchesi; Ciurria, Hernani, Obiang, Pessina, Dentello-Azzi; Cutrone, Mota.

ENTELLA (3-4-1-2): Colombi; Parodi, Marconi, Alborghetti; Mezzoni, Squizzato, Karic, Di Mario; Franzoni; Cuppone, Debendetti.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0

Il pronostico di Sampdoria-Bari

In casa la Samp sta costruendo la salvezza. E contro un Bari in perenne crisi da diversi anni, il colpo interno ci pare scontato.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Hadzikadunic, Abildgaard, Viti; Di Pardo, Henderson, Ricci, Cicconi; Begic, Cherubini; Brunori.

BARI (3-4-2-1): Cerofolini; Cistana, Odenthal, Mantovani; Piscopo, Maggiore, Artioli, Dorval; Cavuoti, Rao; Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1