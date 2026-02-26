Pronostico Liverpool-West Ham: il rilancio è definitivo

Liverpool-West Ham è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Le tre vittorie di fila che il Liverpool ha piazzato nel corso dell’ultimo periodo hanno rilanciato in maniera definitiva le ambizioni Champions del campioni in carica (ancora per mesi) per un piazzamento nella prossima massima competizione europea. Che dopo tutti i soldi spesi la scorsa estate per rinforzare la squadra e non vedere risultati sarebbe il minimo indispensabile.

Ma si sa, quando le annate partono male è anche complicato riuscire a rimetterle in sesto. Se in Champions (che rimane un obiettivo) le cose sono comunque andate in maniera discreta, in Premier i Reds devono continuare a vincere a tutti i costi per mettere pressione a Chelsea, United e perché no, anche all’Aston Villa che non è poi così distante. L’occasione di piazzare la quarta affermazione consecutiva contro un West Ham che è in piena corsa salvezza, è troppo ghiotta per non essere sfruttata a dovere.

Anche gli ospiti vengono da un filotto di quattro utili – uno in Coppa – e sognano di avvicinarsi ulteriormente alla salvezza. Intanto nel corso dell’ultimo mese la distanza si è assottigliata a sole due lunghezze dal Nottingham. Quindi evidentemente è tutto in gioco. Ma ad Anfield sarà difficilissimo, per non dire impossibile, riuscire in quella che sarebbe una vera e propria impresa. Quindi si proverà, sicuramente, a fare qualcosa di clamoroso. Ma alla fine sarà solamente bandiera bianca.

Come vedere Liverpool-West Ham in diretta tv e in streaming La sfida Liverpool-West Ham è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Liverpool è quotata 1.37 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.60 su Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Quinta vittoria di fila in generale e quindi vittoria di fila negli scontri diretti per il Liverpool. La gara dovrebbe pure regalare almeno tre reti complessive. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Le probabili formazioni di Liverpool-West Ham LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones, Gakpo; Ekitike.

WEST HAM (4-2-3-1): Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Fernandez, Magassa; Bowen, Soucek, Summerville; Castellanos. POSSIBILE RISULTATO: 3-1