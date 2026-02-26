Pronostico Levante-Alavés: la partita della paura

Levante-Alavés è un recupero della ventiseiesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni e pronostico

Quattro sconfitte di fila per il Levante; due – con due pareggi – per l’Alavés nell’ultimo periodo. La partita della paura, questa. Parliamo di due club che lottano per la salvezza e lotteranno per la salvezza fino alla fine dell’anno. Un anticipo complicato, per tutti. I punti in palio sono pesantissimi.

I padroni di casa penultimi in classifica, guardando la graduatoria, hanno davvero pochissime possibilità di prendersi una salvezza che appare già andata: sono sette i punti di distacco rispetto al primo posto utile, un’enormità, soprattutto perché parliamo di un club che non è proprio abituato a vincere le partite con regolarità. Una situazione che invece non coinvolge l’Alavés, che sì non vince da quattro match come vi abbiamo spiegato, ma almeno prima di questo ruolino negativo aveva pure piazzato due vittorie di fila.

Insomma, se dovessimo sbilanciarci, e noi siamo qui per questo, è evidente che tutto penda verso la formazione ospite. Che, tra le altre cose, non perde da quattro scontri diretti contro il Levante.

Come vedere Levante-Alavés in diretta tv e streaming

La sfida Levante-Alavés, gara valida per la ventiseiesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Alavés è quotata 2.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.80 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Non ci aspettiamo ovviamente una partita spettacolare. E infatti non sarà così. Ma ci aspettiamo una vittoria degli ospiti, questo sì, per via della classifica del Levante che ormai non ha nulla praticamente da chiedere al proprio campionato, o quasi. L’Alavés, invece, con tre punti, potrebbe davvero rilanciarsi in maniera definitiva e mettersi alle spalle tutte le paure.

Le probabili formazioni di Levante-Alavés

LEVANTE (4-2-3-1): Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Sanchez; Vencedor, Olasagasti; Tunde, Alvarez, Losada; Etta Yong.

ALAVES (4-4-2): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Yusi; Calebe, Blanco, Ibanez, Alena; Martinez, Boye.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-1