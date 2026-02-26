Pronostico Bournemouth-Sunderland: la striscia rimane aperta

di

Bournemouth-Sunderland è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Sette risultati utili di fila, solo il Manchester United in questo momento è riuscito a fare meglio del Bournemouth, una delle squadre più in forma di tutto il campionato inglese.

Pronostico Bournemouth-Sunderland
Pronostico Bournemouth-Sunderland: la striscia rimane aperta (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Una finale di stagione molto più che dignitoso per una squadra che ha collezionato 38 punti – quindi di fatto si è salvata – ma che non ha possibilità di rientrare nelle zone europee per due motivi: il fatto intanto che ci siano tanti punti di differenza, ma anche il fatto che quei punti di vantaggio ce li hanno Chelsea e Liverpool, tra le altre. Quindi niente Europa. Anche il Sunderland, da neopromosso, con i suoi 36 punti, può tranquillamente iniziare a programmare la prossima stagione di Premier. L’avvio top degli ospiti ha permesso di raggiungere il proprio target con largo anticipo e quindi non pensare a nient’altro che alla possibilità e alla voglia di togliersi il maggior numero di soddisfazioni possibili.

Sarà quindi una partita aperta, con pochi pensieri e molta voglia di divertirsi. Ma nonostante questo pensare alla vittoria del Sunderland – che in trasferta non vince in campionato dal 25 ottobre contro il Chelsea – ci pare davvero esagerato. Il pronostico, quindi, è indirizzato.

Come vedere Bournemouth-Sunderland in diretta tv e in streaming

Come vedere Bournemouth-Sunderland 
Come vedere Bournemouth-Sunderland in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Bournemouth-Sunderland è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Bournemouth è quotata 1.80 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

  • Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
    • GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
    • SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
    • LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

La vittoria del Bournemouth è quasi sicura per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Ma la cosa più sicura in questa partita è decisamente il fatto che entrambe le squadre dovrebbero riuscire a trovare la via della rete.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Bournemouth-Sunderland

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Scotti, Adams; Rayan, Kroupi, Adli; Evanilson.
SUNDERLAND (4-1-4-1): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Hume; Sadiki; Bi, Diarra, Le Fee, Angulo; Brobbey.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1
