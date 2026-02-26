Pronostico Bournemouth-Sunderland: la striscia rimane aperta

Bournemouth-Sunderland è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca sabato: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Sette risultati utili di fila, solo il Manchester United in questo momento è riuscito a fare meglio del Bournemouth, una delle squadre più in forma di tutto il campionato inglese.

Una finale di stagione molto più che dignitoso per una squadra che ha collezionato 38 punti – quindi di fatto si è salvata – ma che non ha possibilità di rientrare nelle zone europee per due motivi: il fatto intanto che ci siano tanti punti di differenza, ma anche il fatto che quei punti di vantaggio ce li hanno Chelsea e Liverpool, tra le altre. Quindi niente Europa. Anche il Sunderland, da neopromosso, con i suoi 36 punti, può tranquillamente iniziare a programmare la prossima stagione di Premier. L’avvio top degli ospiti ha permesso di raggiungere il proprio target con largo anticipo e quindi non pensare a nient’altro che alla possibilità e alla voglia di togliersi il maggior numero di soddisfazioni possibili.

Sarà quindi una partita aperta, con pochi pensieri e molta voglia di divertirsi. Ma nonostante questo pensare alla vittoria del Sunderland – che in trasferta non vince in campionato dal 25 ottobre contro il Chelsea – ci pare davvero esagerato. Il pronostico, quindi, è indirizzato.

Come vedere Bournemouth-Sunderland in diretta tv e in streaming La sfida Bournemouth-Sunderland è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Comparazione quote La vittoria del Bournemouth è quotata 1.80 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.65 su Lottomatica.

Il pronostico La vittoria del Bournemouth è quasi sicura per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Ma la cosa più sicura in questa partita è decisamente il fatto che entrambe le squadre dovrebbero riuscire a trovare la via della rete. Le probabili formazioni di Bournemouth-Sunderland BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Scotti, Adams; Rayan, Kroupi, Adli; Evanilson.

SUNDERLAND (4-1-4-1): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Hume; Sadiki; Bi, Diarra, Le Fee, Angulo; Brobbey. POSSIBILE RISULTATO: 2-1