Pronostico Bologna-Brann: caccia al poker di vittorie

Bologna-Brann è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nel filotto di tre vittorie che hanno permesso al Bologna di tornare a respirare c’è pure quella ottenuta nella remota Norvegia contro l’insidioso Brann, trafitto 1-0 una settimana fa grazie ad una rete dell’argentino Castro in avvio di gara. Un gol prezioso, che ha messo subito sui binari giusti la partita per la squadra di Vincenzo Italiano: visto il numero di tentativi effettuati verso la porta di Dyngeland, i rossoblù avrebbero potuto far portare a casa un risultato ancora più rotondo ma un successo di misura in una trasferta logisticamente complicata rappresenta comunque un buon tesoretto in ottica ritorno.

Non si butta nulla, poi, in un momento in cui il Bologna sta provando a venire fuori dalla prima vera crisi dell’era Italiano: Orsolini e compagni dopo l’eliminazione dalla Copa Italia si sono rimboccati le maniche ed hanno ritrovato fiducia, vincendone tre di fila.

In campionato i felsinei si sono imposti su Torino (1-2) e Udinese (1-0) riposizionandosi nella parte sinistra della classifica, anche se per rientrare in corsa per un posto in Europa è forse troppo tardi: l’Atalanta, settima, è a +9. Lunedì scorso nel posticipo con i friulani il Bologna è riuscito pure a sfatare il tabù Dall’Ara: l’ultima affermazione in un match casalingo prima della sfida coi bianconeri decisa da un rigore di Bernardeschi risaliva addirittura ad inizio dicembre. La sensazione è che adesso una prestazione solida possa bastare per contenere il Brann, che già all’andata non è stato in grado di combinare granché, non mettendo mai in apprensione la difesa emiliana. I norvegesi nel 2026 hanno disputato solo amichevoli oltre all’Europa League – il campionato inizierà a marzo – e sono a digiuno di vittorie da fine dicembre, quando ebbero la meglio sull’HamKam nell’ultima giornata di Eliteserien.

Italiano continuerà con le rotazioni: stavolta in attacco dovrebbe toccare a Dallinga, mentre in difesa avranno una chance Joao Mario e Vitik. In mezzo la coppia Freuler-Moro. Nel Brann ancora indisponibili Magnusson, Opsahl e Castro.

Come vedere Bologna-Brann in diretta tv e in streaming Bologna-Brann è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio "Dall'Ara" di Bologna. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico Il Bologna ha ritrovato il sorriso e, soprattutto, il feeling con il Dall’Ara. La vittoria contro l’Udinese ha scacciato i fantasmi casalinghi e il tesoretto dell’andata permette a Italiano di gestire la gara con intelligenza. Il Brann è una squadra fisica ma tecnicamente limitata, che soffre il ritmo partita non avendo ancora iniziato la stagione ufficiale in Norvegia. Nonostante il turnover annunciato i rossoblù hanno una profondità di rosa nettamente superiore. Attenzione però al precedente autunnale: in League Phase finì 0-0, a testimonianza che i norvegesi sanno come chiudersi e ripartire. Ma questo Bologna, galvanizzato da tre vittorie di fila, ha un’inerzia diversa. La quota della vittoria interna è solida. Il Bologna vuole chiudere la pratica subito per confermare che la crisi è alle spalle e regalarsi una notte di festa davanti ai propri tifosi. Segno 1 da abbinare al segno Under 2.5. Le probabili formazioni di Bologna-Brann BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Zortea; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga.

BRANN (4-3-3): Dyngeland; Roeve, Knudsen, Boakye, Soltvedt; Pedersen, Sorensen, Myhre; Mathisen, Holm, Haaland. Il Bologna riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

No View Results Loading ... Loading ... POSSIBILE RISULTATO: 2-0