Pronostico Augsburg-Colonia: un’imbattibilità che dura dal 2021

Augsburg-Colonia è una partita valida della ventiquattresima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’anticipo di Bundesliga, giunta alla ventiquattresima giornata, riguarda la parte destra della classifica. A contendersi i tre punti sono Augsburg e Colonia: mentre i bavaresi, saliti in decima posizione, sembrano ormai avviati verso un finale di stagione senza particolari patemi, avendo già oggi ben otto punti in più rispetto alla terzultima, i Billy Goats non possono permettersi di rilassarsi troppo, in quanto il margine di vantaggio sulla zona retrocessione è di appena quattro lunghezze.

Da gennaio in poi il Colonia ha ottenuto 2 vittorie in 8 partite, entrambe arrivate in casa e negli scontri diretti con Mainz e Wolfsburg. In trasferta, nel medesimo parziale, la squadra di Lukas Kwasniok ha strappato un pareggio in casa del fanalino di coda Heidenheim e non è mai riuscita a tenere la porta inviolata.

Nello scorso fine settimana il Colonia ha comunque tenuto testa ad una delle squadre più in forma della Bundesliga, l’Hoffenheim, fermato sul 2-2 al RheinEnergieStadion. L’Augsburg invece ha messo le mani sul successo numero quattro nelle ultime cinque giornate, filotto interrotto solo dal ko di Mainz.

Di fondamentale importanza la vittoria della formazione bavarese a Wolfsburg contro una diretta concorrente, rimontata due volte ed alla fine addirittura ribaltata in pieno recupero (2-3) grazie ad una rete di Rexhbeçaj. Gol che potrebbe rappresentare una serissima ipoteca sulla salvezza per gli uomini di Manuel Baum, capaci pure nell’ultimo mese di andare a vincere in casa della schiacciasassi Bayern Monaco. L’Augsburg davanti al proprio pubblico non perde da ottobre (0-1 contro il Borussia Dortmund).

Come vedere Augsburg-Colonia in diretta tv e streaming

La sfida tra Augsburg e Colonia, in programma venerdì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.59 su Sportbet. Il segno “1X” è quotato invece a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.37 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

L’Augsburg di Manuel Baum è una delle squadre più in forma del momento: capace di espugnare l’Allianz Arena e reduce dall’epica rimonta di Wolfsburg firmata Rexhbeçaj, la formazione bavarese gioca con la mente sgombra e fresca di chi vede il traguardo vicino. In casa è una sentenza: non perde da ottobre e ha costruito tra le mura amiche la sua classifica tranquilla.

Il Colonia, al contrario, soffre di una cronica fragilità esterna: nel 2026 non ha mai mantenuto la porta inviolata in trasferta e fatica a raccogliere punti pesanti fuori dal proprio stadio. Nonostante il pareggio contro l’Hoffenheim abbia mostrato segnali di vita, la solidità difensiva e l’organizzazione dell’Augsburg sembrano troppa roba. Altro risultato positivo in vista per la squadra di Baum, che non a caso parte avanti nelle quote nonostante non batta il Colonia dal 2021. E se finisse 1-1 come negli ultimi tre precedenti?

Le probabili formazioni di Augsburg-Colonia

AUGSBURG (3-4-2-1): Dahmen; Banks, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Jakić, Massengo, Giannoulis; Rieder, Claude-Maurice; Ribeiro.

COLONIA (3-4-3): Schwäbe; Schmied, van den Berg, Özkacar; Kamiński, Martel, Krauß, Lund; Bülter, Ache, El Mala.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1