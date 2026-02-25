Pronostico Viktoria Plzen-Panathinaikos: stavolta salta la parità

Viktoria Plzen-Panathinaikos è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Si sono già affrontate due volte in questa stagione i club che giovedì pomeriggio si contenderanno l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. E in entrambi i casi, compresa ovviamente la gara d’andata, è finita in pareggio. Stavolta però salterà tutto.

Ha sprecato il vantaggio nel finale il Panathinaikos giovedì scorso, una situazione che comunque non mette avanti la formazione di casa che, a dire il vero, ha pure pareggiato le ultime tre partite casalinghe di questa manifestazione. Vero anche che giocare la seconda sfida in casa vuole dire essere arrivati avanti nella classifica generale della prima fase, ma nei greci ad un certo punto è arrivato Rafa Benitez che ha dato alla squadra delle certezze importanti nel corso dei mesi. E si è visto che il livello in generale è abbastanza cresciuto, tant’è che crediamo che i biancoverdi ospiti rimangono favoriti per il passaggio del turno.

Occhio anche alla cattiveria del Plzen: parliamo della squadra che ha ricevuto il maggior numero di cartellini rossi in questa Europa League (3) ed è la seconda per i gialli presi nel corso del torneo (26). Un fattore questo, determinante in una gara del genere nella quale la tensione sarà sicuramente alle stelle. Quindi occhio anche all’espulsione.

Come vedere Viktoria Plzen-Panathinaikos in diretta tv e in streaming La sfida Viktoria Plzen-Panathinaikos è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Comparazione quote La vittoria del Panathinaikos è quotata 3.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico Più pronto in questo momento il Panathinaikos rispetto al Plzen. E come spiegato nei numeri prima occhio alla reale possibilità di vedere un match con almeno quattro cartellini gialli. Le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Panathinaikos VIKTORIA PLZEN (3-5-2): Wiegele; Dweh, Spacil, Chalupa; Memic, Cerv, Hrosovsky, Visinsky; Souare, Ladra, Vydra.

PANATHINAIKOS (4-2-3-1): Lafont; Ingason, Palmer-Brown, Touba; Calabria, Bakasetas, Sanches, Kyriakopoulos; Pantovic, Taborda, Tetteh. POSSIBILE RISULTATO: 1-2