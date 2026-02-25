Pronostico Stoccarda-Celtic: di nuovo festival del gol

Stoccarda-Celtic è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Come vi avevamo detto la scorsa settimana è stato il festival del gol. Cinque reti totali, quattro tutte dello Stoccarda che di fatto ha chiuso ogni discorso qualificazione. I tedeschi hanno distrutto in Scozia il Celtic e adesso si apprestano solamente a timbrare il biglietto già staccato giovedì scorso.

Non c’è stata mai partita. Sembrava potesse esserci, soprattutto per la forza interna dei biancoverdi e per quello che era lo stato di forma delle ultime settimane. E invece lo Stoccarda ha colpito nei momenti clou del match, ha fatto quello che doveva fare senza mai paura. E questo ha portato ad un risultato larghissimo che non lascia spazio minimo alla possibilità di un capovolgimento. Parliamo di una partita chiusa in partenza, anzi per meglio dire della qualificazione chiusa in partenza. Il match invece qualche altra soddisfazione ce la potrebbe regalare.

E quale? Ovviamente un’altra sfida con diverse reti. Sì, senza che nessuna abbia nulla da chiedere questa sfida in poche parole si potrebbe anche trasformare in quelle classiche amichevoli del giovedì che ogni squadra fa in vista dell’impegno domenicale, dove pensieri non ce ne stanno e dove l’unico obiettivo è quello di mettere minuti nelle gambe.

Come vedere Stoccarda-Celtic in diretta tv e in streaming La sfida Stoccarda-Celtic è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dello Stoccarda è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Anche in questo caso ci aspettiamo una sfida da almeno tre reti complessive e da almeno un gol per squadra. E alla fine lo Stoccarda dovrebbe vincerla di nuovo. Le probabili formazioni di Stoccarda-Celtic STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jacquez, Jeltsch, Mittelstadt; Karazor, Andres; El Khannouss, Undav, Fuhrich; Demirovic.

CELTIC (4-2-3-1): Schmeichel; Araujo, Trusty, Scales, Tierney; McGregor, Bernardo; Maeda, Nygren, Tounekti; Cvancara. POSSIBILE RISULTATO: 3-1