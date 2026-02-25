Pronostico Stella Rossa-Lille: in casa fanno un altro sport

Stella Rossa-Lille è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Il colpaccio esterno della Stella Rossa di Stankovic in Francia ha fatto capire subito una cosa: la formazione allenata dall’ex centrocampista, tra le altre, anche dell’Inter, ha subito incarnato quello spirito battagliero che il proprio tecnico ha sempre messo in campo. E non è una cosa da poco.

Il Lille che veniva da una serie di risultati utili negativi ha ritrovato il sorriso in trasferta contro l’Angers nello scorso fine settimana. La parola fine però sulla crisi che ha colpito i transalpini non è comunque messa. Certo, i rossoblù ospiti hanno sicuramente delle qualità importanti che possono mettere in campo per ribaltare la situazione, ma è complicatissimo riuscire a farlo su questo campo.

Sono sette infatti i risultati utili di fila in casa della Stella Rossa – sei vittorie – che se poi ci aggiungiamo quelle vecchia – la sconfitta è datata 7 dicembre – arriviamo a sedici. Un chiaro segnale di quello che si riesce a fare quando si gioca davanti al pubblico amico, un chiaro segnale della spinta che viene data dai tifosi. Sarà una partita a scacchi, molto tesa (occhio anche ai cartellini, non è esclusa qualche espulsione) che si potrebbe decidere anche nel finale.

Come vedere Stella Rossa-Lille in diretta tv e in streaming La sfida Stella Rossa-Lille è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l'applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico Match molto tattico, teso. E come spiegato prima occhio ai gialli e pure alla possibilità di qualche rosso. Una sfida che la Stella Rossa dovrebbe riuscire a portare a casa nel computo finale e quindi prendersi il passaggio del turno. Il pareggio è il risultato che potrebbe venire fuori. Le probabili formazioni di Stella Rossa-Lille STELLA ROSSA (4-2-3-1): Matheus; Erakovic, Uchenna, Rodrigao; Seol, Handel, Krunic, Tiknizyan; Duarte, Katai; Enem.

LILLE (4-2-3-1): Ozer; Bouaddi, Mandi, Ngoy, Perraud; Bentaleb, Andre; Perrin, Harraldsson, Correia; Fernandez-Pardo. POSSIBILE RISULTATO: 0-0