Pronostico Samsunspor-Shkendija: alla ricerca del cinismo perduto per scacciare i fantasmi

Samsunspor-Shkendija è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Lo 0-1 dell’andata in Macedonia del Nord va sicuramente stretto al Samsunspor, che con un po’ di cinismo in più sottoporta avrebbe potuto battere lo Shkendija con almeno due gol di scarto e regalarsi un ritorno “senza pensieri”. I turchi invece, nonostante le numerose occasioni create (17 tiri totali, 2,40 xG) sono riusciti a sbloccare una partita che sembrava stregata solo al minuto 77 grazie ad una rete del subentrato Mouandilmadji. La superiorità della squadra allenata dal tedesco Thorsten Fink, tuttavia, è apparsa evidente. Difficile pensare che nel secondo round i nordmacedoni possano sovvertire i pronostici e ribaltare il risultato di una settimana fa.

Il Samsunspor, del resto, aveva dimostrato di avere delle qualità già nella League Phase di Conference League, vincendo le prime tre gare e gravitando per un lungo periodo tra le prime otto.

Fink e i suoi hanno poi sciupato tutto nel mese di dicembre, tornando sulla terra in seguito alle sconfitte di fila con due avversari superiori come AEK Atene e Mainz, che hanno costretto il club turco a disputare i playoff.

In campionato il Samsunspor non sta attraversando un momento felicissimo. Da novembre ha ottenuto a malapena un successo ed in classifica infatti è settimo, lontanissimo da quei posti che gli consentirebbero di rigiocare in Europa l’anno prossimo. Lo Shkendija invece è secondo nel proprio campionato, a -6 dalla capolista Vardar. Domenica scorsa i rossoneri hanno conquistato la terza vittoria di fila, piegando 2-1 il Sileks in trasferta. Le uniche due affermazioni della squadra di Jeton Bekiri in Conference League sono arrivate davanti al proprio pubblico: fuori casa solo ko e neanche un gol segnato.

Samsunspor-Shkendija è in programma giovedì alle 18:45 e si giocherà al Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu di Samsun, in Turchia. Si potrà seguire in diretta tv (non integralmente) su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (canale 251) attraverso il canale tematico Diretta Gol Europa e Conference League. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Sulla carta non dovrebbe esserci partita. Il Samsunspor all’andata ha assediato l’area avversaria, producendo 2,40 xG e tirando ben 17 volte, trovando però il gol solo nel finale. La superiorità tecnica dei turchi è netta, mentre lo Shkendija sembra trasformarsi in negativo quando viaggia: in questa Conference League, fuori casa, i macedoni hanno collezionato solo sconfitte senza mai riuscire a segnare.Nonostante il Samsunspor stia faticando in campionato, il palcoscenico europeo sembra esaltare gli uomini di Fink, che nella fase a gironi hanno dimostrato di poter competere a livelli più alti. Ci aspettiamo una gara a senso unico, dove i padroni di casa cercheranno di raddoppiare subito il vantaggio dell’andata per gestire le energie. La sterilità offensiva dello Shkendija in trasferta e la solidità mostrata dal Samsunspor all’andata suggeriscono un’altra vittoria turca con annesso clean sheet.

Le probabili formazioni di Samsunspor-Shkendija

SAMSUNSPOR (4-2-3-1): Kocuk; Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson; Makoumbou, Ntcham; Mendes, Olse, Assoumou; Ndiaye.

SHKENDIJA (4-2-3-1): Gaye; Murati, Fetai, Meljichi, Webster; Ramadani, Alhassan; Tamba, Zejnullai, Spahiu; Ibraimi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0