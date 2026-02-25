Pronostico Palmeiras-Fluminense: allungo in vetta

Palmeiras-Fluminense è una partita della quarta giornata del Brasileirao e si gioca giovedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

Il primo big match del Brasilerao di quest’anno. Palmeiras e Fluminense dopo tre giornate sono appaiate in classifica sotto l’aspetto dei punti ma hanno un dato totalmente diverso che ci spiega il motivo per il quale vediamo i padroni di casa favoriti in questa partita.

Vero che gli ospiti hanno subito solamente due gol, a differenza dei quattro del Palmeiras, ma i biancoverdi hanno esultato in tre partite la bellezza di dieci volte. Una media di oltre tre reti al match. Un attacco oliato a dovere e una squadra che quando si affaccia nella metà campo avversaria crea sempre dei pericoli. Uno scontro “generazionale” oseremmo dire, visti i numeri difensivi degli ospiti. Ma chi segna ha sempre ragione e la voglia di andare a prendersi un risultato importante che potrebbe mandare un primo segnale al campionato è troppo forte per il Palmeiras.

Che, inoltre, arriva a questo match forte di sei risultati utili positivi tra le mura amiche – sono cinque le vittorie – e nelle ultime occasioni anche con dei risultati abbastanza larghi. Anche la Fluminense ha un filotto di quatto utili in trasferta (tre le vittorie) ma su un campo complicato come questo non riuscirà ad avere la meglio.

Come vedere Palmeiras-Fluminense in diretta tv e in streaming La sfida valida per la quarta giornata del Brasileirao Palmeiras-Fluminense, in programma giovedì all'1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

Il pronostico Primo segnale al campionato da parte del Palmeiras, che si prenderà tre punti pesantissimi e rimarrà in testa alla classifica. Le probabili formazioni di Palmeiras-Fluminense PALMEIRAS (4-4-2): Carlos Miguel; Khelleven, Gomez, Murillo, Piquerez; Allan, Andreas Pereira, Marlon Freitas, Mauricio; Lopez, Vitor Roque.

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Rene; Bernal, Martinelli; Savarino, Acosta, Serna; Kennedy. POSSIBILE RISULTATO: 1-0