Pronostico Nottingham Forest-Fenerbahçe, difesa da reinventare: la rimonta è utopia

Nottingham Forest-Fenerbahçe è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La prima e finora unica vittoria di Vitor Pereira da quando siede sulla panchina del Nottingham Forest è arrivata una settimana fa in Europa League. A Istanbul contro il Fenerbahçe, in uno degli stadi più caldi e rumorosi del continente, i Tricky Trees si sono regalati una notte europea da sogno, dominando letteralmente la squadra di Domenico Tedesco e ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale. Il match del Chobani Stadium è stato senza storia: ad inizio ripresa il Forest era già avanti di tre gol (Murillo-Igor Jesus e Gibbs-White). E a fine gara il passivo sarebbe potuto essere ancora più ampio se i Reds avessero concretizzato tutte le occasioni.

Quello che ci voleva per smorzare le tensioni accumulate in Premier League: il Nottingham Forest non ha vinto nessune delle ultime quattro partite ed il margine sulla terzultima si sta assottigliando sempre di più.

Dopo il ko interno di domenica scorsa con il Liverpool, corsaro 1-0 a City Ground, il West Ham si è portato a -2. In una situazione così complicata – e con l’incubo retrocessione che incombe – l’Europa League rischia di diventare un ostacolo piuttosto che un’opportunità. Ad ogni modo, nella sfida con il Fenerbahçe Vitor Pereira – terzo allenatore transitato a Nottingham in questa stagione dopo Nuno Espirito Santo e Sean Dyche – potrebbe far rifiatare qualche titolare in vista della delicata trasferta di Brighton, considerando che la qualificazione è già in ghiaccio.

I turchi, al contrario, devono praticamente scalare l’Everest. Per rimontare tre gol a City Ground – dove ha perso una sola volta nelle 8 partite di League Phase – servirà una vera e propria impresa. Nel frattempo la squadra di Tedesco ha sciupato un’occasione clamorosa, non andando al di là di un pareggio (1-1) contro il Kasimpasa nel posticipo dell’ultima giornata di Super Lig. Il Fenerbahçe non ha dunque approfittato del passo falso dei cugini del Galatasaray, sconfitto dal Konyaspor. In caso di successo i gialloblu avrebbero raggiunto in vetta i loro acerrimi rivali. Tedesco a Nottingham dovrà peraltro fare i conti con assenze pesanti: squalificati Fred e Oosterwolde, infortunati Skriniar e Soyuncu.

Come vedere Nottingham Forest-Fenerbahçe in diretta tv e in streaming

La sfida tra Nottingham Forest e Fenerbahçe è in programma giovedì alle 21:00 al City Ground di Nottingham, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport (canale 254) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Nottingham Forest ha già fatto il grosso del lavoro in Turchia, dominando una sfida che non lo vedeva favorito. Adesso, tra le mura amiche l’obiettivo è gestire il vantaggio senza sprecare preziose energie nervose per la lotta salvezza. Il Fenerbahçe è in piena crisi d’identità: il pareggio col Kasimpasa ha bruciato la chance di raggiungere il Galatasaray in vetta alla Super Lig e l’infermeria è un bollettino di guerra, specialmente in difesa. Tedesco proverà l’assalto disperato, ma Vitor Pereira, pur con un ampio turnover, dispone di una solidità fisica che dovrebbe bastare a contenere i turchi. Ci aspettiamo una gara dai ritmi non forsennati, con il Forest pronto a colpire di rimessa. Da valutare la combo 1X+Under 3.5.

Le probabili formazioni di Nottingham Forest-Fenerbahçe

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Ortega; Ola Aina, Milenkovic, Murillo, Williams; Anderson, Sangaré; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Igor Jesus.

FENERBAHCE (4-3-3): Biterge; Nelson Semedo, Demir, Muldur, Brown; Yuksek, Guendouzi, Kanté; Aydin, Cherif, Akturkoglu.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1