Pronostico Lech Poznan-Kups: è la quinta di fila

Lech Poznan-Kups è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla

Dopo un avvio di anno non particolarmente semplice, il Lech Poznan è riuscito a vincere quattro partite di fila, compresa quella della scorsa settimana (2-0).

Un momento positivo per i padroni di casa, insomma, che hanno messo il discorso qualificazione in discesa e che pensano di poter dire la loro ancora per molto tempo dentro questo torneo. Non c’è nessuna possibilità per i finlandesi del Kups, lo dobbiamo dire. Una squadra decisamente inferiore e soprattutto che non ha mai battuto formazioni polacche nella propria storia: 2 pareggi e tre sconfitte. A questo ci possiamo aggiungere anche il fatto che il Lech ha vinto tutte e tre le partite giocate fino al momento contro formazioni di questa nazione. Tutto lascia presagire ad un’altra vittoria interna anche con una sola squadra a segno.

Il motivo di questa ultima presa di posizione? Ve lo spieghiamo subito: i polacchi hanno mantenuto la porta inviolata o subito massimo un gol nelle ultime quattro sfide giocate in casa in Conference League. Inoltre, in 18 partite ufficiali, alla fine del primo tempo, questa squadra non è mai stata in svantaggio.

Come vedere Lech Poznan-Kups in diretta tv e in streaming

La sfida Lech Poznan-Kups, valida per i playoff di Conference League, è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Padroni di casa vincenti, senza problemi. In una sfida da una sola squadra a segno che è quella polacca. Discorso qualificazione chiuso già la scorsa settimana.

Le probabili formazioni di Lech Poznan-Kups

LECH POZNAN (4-3-3): Mrozek; Gurgul, Milic, Monka, Pereira; Jagiello, Kozubal; Palma, Rodriguez, Ismaheel; Ishak.

KUPS (4-2-3-1): Kreidl; Puukko, Hamalainen, Lotjonen, Antwi; Gasc, Ruoppi, Kujasalo; Pennanen, Engvall, Armah.

