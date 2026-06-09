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I pronostici di martedì 9 giugno: amichevoli, qualificazioni Mondiali Femminili, Superettan

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I pronostici di martedì 9 giugno, ci sono amichevoli internazionali, le qualificazioni ai Mondiali Femminili e un campionato svedese

Continuano le amichevoli di preparazione ai Mondiali, e in alcuni casi – come in questo di Congo-Cile – non senza problemi organizzativi.  In origine si sarebbe dovuta giocare a La Linea de la Concepcion, in Spagna, al confine con Gibilterra, ma la sede è cambiata. Il motivo? “Prudenza sanitaria”, l’ha definita il sindaco della cittadina iberica che non ha concesso l’autorizzazione a causa dell’epidemia di Ebola che ormai da metà maggio sta affliggendo il paese africano (oltre 400 casi confermati e 62 decessi). La RD del Congo, infatti, sarà una delle ultime selezioni a mettere piedi negli Stati Uniti, dovendo rispettare una quarantena di 21 giorni prima di sbarcare negli USA.

I pronostici di martedì 9 giugno: amichevoli, qualificazioni Mondiali Femminili, Superettan (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Alla fine, dopo una lunga tiritera, il test con il Cile andrà in scena in Francia, a Orleans, probabilmente a porte chiuse. Per gli uomini di Sebastien Desabre si tratterà della seconda amichevole pre-Mondiale dopo l’incoraggiante pareggio strappato mercoledì scorso a Liegi, in Belgio, contro la più quotata Danimarca (0-0). In un contesto a porte chiuse e con ritmi che difficilmente saranno forsennati, l’equilibrio tattico potrebbe farla da padrone. La solidità difensiva mostrata dai congolesi contro i danesi e la spettrale atmosfera suggeriscono una partita bloccata. Con la RD del Congo focalizzata sull’evitare infortuni prima del debutto con il Portogallo e un Cile ancora sterile in fase di manovra, le occasioni da gol potrebbero latitare.

A seguire nella notte italiana l’Argentina campione del mondo in carica se la vedrà con l’Islanda: vittoria ampiamente alla portata degli uomini di Scaloni.

Pronostici: la scelta del Veggente

MULTIGOL 2-4 CASA in Argentina-Islanda, Amichevole, ore 03:00

Vincenti

  • CONGO o PAREGGIO (in Congo-Cile, Amichevole, ore 17:00)
  • UNGHERIA (in Ungheria-Kazakistan, Amichevole, ore 19:00)
  • ARGENTINA (in Argentina-Islanda, Amichevole, ore 03:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Islanda-Spagna, Qualificazioni Mondiali Femminili, ore 21:00
  • Francia-Irlanda, Qualificazioni Mondiali Femminili, ore 21:00
  • Olanda-Polonia, Qualificazioni Mondiali Femminili, ore 21:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Brage-Ljungskile, Superettan, ore 19:00
  • Sandviken-Falkenberg, Superettan, ore 19:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 7.44 GOLDBET ; N. D. SPORTBET; 7.44 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Öster-Värnamo, Superettan, ore 19:00

 

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