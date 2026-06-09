I pronostici di martedì 9 giugno: amichevoli, qualificazioni Mondiali Femminili, Superettan

I pronostici di martedì 9 giugno, ci sono amichevoli internazionali, le qualificazioni ai Mondiali Femminili e un campionato svedese
Continuano le amichevoli di preparazione ai Mondiali, e in alcuni casi – come in questo di Congo-Cile – non senza problemi organizzativi. In origine si sarebbe dovuta giocare a La Linea de la Concepcion, in Spagna, al confine con Gibilterra, ma la sede è cambiata. Il motivo? “Prudenza sanitaria”, l’ha definita il sindaco della cittadina iberica che non ha concesso l’autorizzazione a causa dell’epidemia di Ebola che ormai da metà maggio sta affliggendo il paese africano (oltre 400 casi confermati e 62 decessi). La RD del Congo, infatti, sarà una delle ultime selezioni a mettere piedi negli Stati Uniti, dovendo rispettare una quarantena di 21 giorni prima di sbarcare negli USA.
Alla fine, dopo una lunga tiritera, il test con il Cile andrà in scena in Francia, a Orleans, probabilmente a porte chiuse. Per gli uomini di Sebastien Desabre si tratterà della seconda amichevole pre-Mondiale dopo l’incoraggiante pareggio strappato mercoledì scorso a Liegi, in Belgio, contro la più quotata Danimarca (0-0). In un contesto a porte chiuse e con ritmi che difficilmente saranno forsennati, l’equilibrio tattico potrebbe farla da padrone. La solidità difensiva mostrata dai congolesi contro i danesi e la spettrale atmosfera suggeriscono una partita bloccata. Con la RD del Congo focalizzata sull’evitare infortuni prima del debutto con il Portogallo e un Cile ancora sterile in fase di manovra, le occasioni da gol potrebbero latitare.
A seguire nella notte italiana l’Argentina campione del mondo in carica se la vedrà con l’Islanda: vittoria ampiamente alla portata degli uomini di Scaloni.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL 2-4 CASA in Argentina-Islanda, Amichevole, ore 03:00
Vincenti
- CONGO o PAREGGIO (in Congo-Cile, Amichevole, ore 17:00)
- UNGHERIA (in Ungheria-Kazakistan, Amichevole, ore 19:00)
- ARGENTINA (in Argentina-Islanda, Amichevole, ore 03:00)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Islanda-Spagna, Qualificazioni Mondiali Femminili, ore 21:00
- Francia-Irlanda, Qualificazioni Mondiali Femminili, ore 21:00
- Olanda-Polonia, Qualificazioni Mondiali Femminili, ore 21:00
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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Brage-Ljungskile, Superettan, ore 19:00
- Sandviken-Falkenberg, Superettan, ore 19:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 7.44 GOLDBET ; N. D. SPORTBET; 7.44 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Öster-Värnamo, Superettan, ore 19:00
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