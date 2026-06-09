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Pronostico Svezia femminile-Italia femminile: un sogno complicato

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Svezia femminile-Italia femminile è una partita valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Dove vederla, formazioni e pronostico 

Le prime due partite hanno complicato il cammino di qualificazione al prossimo Mondiale. La nazionale femminile, dopo la prevedibile vittoria contro la Serbia della scorsa settimana ha una sola possibilità di prendersi il pass diretto: vincere in Svezia, e già questo è complicato e sperare che la Danimarca perda in Serbia. Impossibile, o quasi.

Pronostico Svezia femminile-Italia femminile
Pronostico Svezia femminile-Italia femminile: un sogno complicato (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ecco perché la partita di martedì ha sì valore per cercare di chiudere al secondo posto in classifica, ma il pensiero è già ai playoff di ottobre e novembre. Alle azzurre basta un pari per la seconda posizione in classifica (ma ai playoff ci vanno tutte) e tornare a casa con un risultato positivo contro una nazionale importante a livello femminile come quella svedese sarebbe sicuramente una bella botta di autostima. Vedremo. Ma intanto, come detto, la qualificazione diretta ormai è andata.

Soncin ha detto di crederci, ma sa bene anche lui che serve un miracolo. Però nell’ultimo periodo almeno c’è stata la sensazione di aver diminuito il gap con le padrone di casa che per un lungo tempo quando ci incontravano banchettavano, di fatto, grazie ad una diversa potenza fisica. In tutto questo occhio alla possibilità di un ottimo risultato azzurro.

Come vedere Svezia femminile-Italia femminile in diretta tv e in streaming

Svezia femminile-Italia femminile, in programma martedì alle 19, sarà trasmessa dalla Rai. La gara si potrà vedere su Rai 2 in chiaro e inoltre in streaming sarà possibile seguirla su Rai Play.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.50 su GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.90 sugli stessi bookmaker.

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Il pronostico

Intanto il segno GOL ci pare possa venire serenamente fuori. E la quota, come detto, è abbastanza alta per riuscire a sognare. Poi crediamo al secondo posto delle azzurre, alle quali basta un pareggio. Anche la doppia esterna è sicuramente da tenere in considerazione.

Le probabili formazioni di Svezia femminile-Italia femminile

SVEZIA (4-2-3-1): Falk; Holmberg, Ilested, Andersson, Sandberg; Angeldal, Zigiotti Olme; Vinberg, Schroder, Kaneryd; Blackstenius.
ITALIA (3-5-2): Giuliani; Bartoli, Salvai, Di Guglielmo; Bonansea, Greggi, Caruso, Dragoni, Bergamaschi; Giugliano, Girelli.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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