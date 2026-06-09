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Pronostico Iraq-Venezuela: la quota a 2 è stuzzicante

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Iraq-Venezuela è un’amichevole internazionale in vista dei prossimi Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Diciamo che potrebbe avere – e sta avendo – diversi problemi l’Iraq per questo Mondiale. Dovuti ovviamente alle tensioni politiche che ci sono, e con una guerra in corso. Una nazionale, l’ultima che si è qualificata alla manifestazione, che nell’ultima amichevole affronta il Venezuela che invece, dopo questo appuntamento, andrà in vacanza.

Pronostico Iraq-Venezuela
Pronostico Iraq-Venezuela: la quota a 2 è stuzzicante (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Il pareggio contro la Spagna, nella partita della scorsa settimana, è sicuramente un fattore da tenere in considerazione anche in questo match. L’Iraq ha dimostrato contro le Furie Rosse (non scopriamo di certo noi la potenza di questa nazionale) di essere almeno una squadra compatta, anche se in generale non è che parta con tutti i favori del pronostico in questa partita. Il Venezuela, nonostante la mancata qualificazione, rimane superiore, anche se viene da una sfilza di due sconfitte (tre nelle ultime cinque). Ma stavolta le cose potrebbero andare in maniera diversa.

Intanto c’è da dire che il Venezuela prende quasi sempre gol. Quindi dietro non è che sia chissà quale formazione attenta. E l’Iraq di questo ne potrebbe approfittare. Ora, non ci aspettiamo chissà quale spettacolo ma ci aspettiamo almeno una gara da un gol per squadra. E sotto vi diciamo tutto il nostro pronostico e come vediamo questa partita.

Come vedere Iraq-Venezuela in diretta tv e in streaming

Iraq-Venezuela, in programma mercoledì alle 03:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.10 GoldbetLottomatica e SportBet. Il segno GOL ha un valore di 2.00 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

Il segno GOL, con un valore di due volte la posta, è assolutamente da prendere. Occhio anche alla doppia esterna che ha un ottimo valore.

Le probabili formazioni di Iraq-Venezuela

IRAQ (4-4-2): Basil, Ali, Tahseen, Hashem, Doski, Bayesh, Al-Ammari, Farji, Ismael, Al-Hamadi, Jasim.
VENEZUELA (4-2-3-1): Contreras, Ferraresi, Aramburu, Quintero, Makoun, Herrera, Mendoza, Cásseres, Segovia, Ramírez, Martínez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1

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