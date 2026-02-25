Pronostico Gremio-Atletico Mineiro: una sola volta nelle ultime dieci

Gremio-Atletico Mineiro è una partita della quarta giornata del Brasileirao e si gioca giovedì all’1:30: tv, probabili formazioni, pronostico.

La quarta giornata del campionato Brasiliano mette davanti due squadre che non sono partite con il piede giusto. Il Gremio ha tre punto, l’Atletico Mineiro solamente due. Insomma, ci si aspettava sicuramente qualcosa in più che per il momento non è arrivato nonostante, come sappiamo, da quelle parti si giocano una serie di campionati minori che tolgono anche delle energie.

Il Gremio, ad esempio, il 15 febbraio, ha conquistato l’accesso alla finale del campionato Gaucho passando ai rigori contro la Juventude. Sicuramente una notizia che ha portato entusiasmo dentro una squadra che ha bisogno ovviamente anche di queste partite per “lanciarsi”. In generale è un momento positivo pure per l’Atletico Mineiro: una vittoria e tre pareggi nelle ultime quattro partite giocate fuori casa per i bianconeri, anche se, quando giocano su questo campo, non vincono mai.

Ad esempio: negli ultimi dieci scontri diretti che si sono stati sul campo del Gremio, in una sola occasione il Mineiro ha vinto. A completare il quadro sei sconfitte e tre pareggi. Insomma, un solo punto in vantaggio in classifica ma c’è la sensazione che potrebbero diventare quattro nella notte tra mercoledì e giovedì.

Come vedere Gremio-Atletico Mineiro in diretta tv e in streaming La sfida valida per la quarta giornata del Brasileirao Gremio-Atletico Mineiro, in programma giovedì all’1:30, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Gremio è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.83 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Gremio e Atletico Mineiro hanno segnato più del dovuto in questo avvio dell’anno. Più del dovuto nel senso che di solito non sono abituate a segnare così tanto. Ma è il momento di tornare alla normalità: quindi, in una gara da meno di tre reti complessive, ci aspettiamo una vittoria dei padroni di casa. Le probabili formazioni di Gremio-Atletico Mineiro GREMIO (4-2-3-1): Weverton; Joao Pedro, Fabian, Walter, Marlon; Noriega, Arthur Melo; Amuzu, Willian, Pavon; Carlos Vinicius.

BOTAFOGO (4-2-3-1): Everson; Preciado, Tressoldi, Alonso, Lodi; Franco, Maycon; Cuello, Victor Hugo, Dudu; Hulk. POSSIBILE RISULTATO: 1-0