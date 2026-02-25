Pronostico Genk-Dinamo Zagabria: senza il bomber è tutto più complicato

Genk-Dinamo Zagabria è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nella gara d’andata è stata decisiva la partenza a razzo del Genk, in vantaggio di due gol dopo appena 20 minuti. Handicap tutt’altro che indifferente per una Dinamo Zagabria costretta sostanzialmente ad inseguire i belgi per tutta la partita, nella speranza di riacciuffare la squadra di Nicky Hayen. La rete di Drena Beljo a fine primo tempo aveva infiammato il Maksimir, che già pregustava una possibile rimonta. L’assalto della ripresa però si è rivelato alquanto infruttuoso ed allo scoccare del 90′ è arrivato il terzo gol del Genk realizzato dal terzino marocchino El Ouahdi, autore di una doppietta ed indiscusso man of the match.

Il 3-1 avvicina il club biancoblu agli ottavi di finale di Europa League. A meno di improbabili crolli davanti ai propri tifosi, il pass per il prossimo turno dovrebbe arrivare senza problemi.

La Dinamo, infatti, ha bisogno di vincere con almeno 2 gol di scarto alla Cegeka Arena per riequilibrare il tutto e trascinare la sfida quantomeno ai tempi supplementari. Viceversa, il destino dei croati sarebbe segnato. Mario Kovacevic, tecnico dei Modri, nel fine settimana avrà sicuramente notato l’inatteso ko rimediato in Pro League dal Genk, travolto a sorpresa 3-0 a domicilio dallo Standard Liegi. E cercherà di seguire le sue orme.

Per gli uomini di Hayen una doccia fredda dopo 5 vittorie di fila tra le varie competizioni che gli avevano permesso di riprendere quota (in classifica sono soltanto settimi). Al contrario, la Dinamo Zagabria ha sfogato le proprie frustrazioni per il ko in coppa prendendo a pallate il Varazdin (0-4) e consolidando il primo posto nel campionato croato. Nella League Phase, conclusa al 23esimo posto, la squadra di Kovacevic ha spesso deluso lontano dalla Croazia, avendo la meglio solo sul Maccabi Tel Aviv. Come se non bastasse, la Dinamo in Belgio dovrà fare a meno del suo cannoniere, Drena Beljo, autore di 17 gol tra campionato ed Europa League.

Il Genk ha il destino nelle proprie mani grazie alla doppietta del sorprendente El Ouahdi, ma la fragilità difensiva mostrata contro lo Standard Liegi è un campanello d’allarme che Mario Kovacevic non ignorerà.

La Dinamo, nonostante il ko casalingo, è una squadra che vanta una certa esperienza a questi livelli. L’assenza di Beljo però toglie ai Modri il loro miglior risolutore proprio quando serve un’impresa da almeno due gol di scarto. Il Genk, dal canto suo, ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime sette gare. Un dato che suggerisce come la Dinamo possa trovare il gol, ma difficilmente riuscirà a ribaltare il 3-1 dell’andata contro una squadra che, prima dello scivolone di sabato, veniva da 5 vittorie consecutive. Con la Dinamo Zagabria costretta ad attaccare a testa bassa e un Genk che ultimamente concede sempre qualcosa dietro, la possibilità che entrambe vadano a segno è altissima.

Le probabili formazioni di Genk-Dinamo Zagabria

GENK (4-2-3-1): Lawal; El Ouahdi, Smets, Sadick, Kayembe; Heynen, Heymans; Steuckers, Adedeji-Sternberg, Ito; Bibout.

DINAMO ZAGABRIA (4-1-4-1): Livakovic; Valincic, Sergi Dominguez, McKenna, Vinlof; Misic; Topic, Zajc, Stojkovic, Hoxha; Bakrar.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1