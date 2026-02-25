Pronostico Fiorentina-Jagiellonia: il turnover non cambia il finale

Fiorentina-Jagiellonia è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla

Almeno in Conference League, la Fiorentina, non gioca con il fiato sul collo. Almeno in questa partita, ovviamente. La Viola, con la vittoria in trasferta per tre a zero della scorsa settimana sul campo dello Jagiellonia, ha di fatto chiuso il discorso qualificazione.

Ma vincere aiuta a vincere, lo sappiamo. E una squadra come quella toscana, che è in lotta per un posto salvezza (anche se ormai sembra essersi tirata fuori, vista la caratura della rosa) ha bisogno di continuare a trovare fiducia. Ma anche avere la possibilità, in questo caso parliamo di Vanoli, di capire quali sono gli uomini che possono stare dentro questo club e questa squadra anche il prossimo anno. Evidente, inoltre, che la Fiorentina sia oggettivamente una delle squadre favorite per la vittoria finale nonostante un’annata almeno in campionato molto al di sotto delle aspettative.

Ci aspettiamo così come successo la scorsa settimana un ampio turnover da parte di Vanoli: ma si è già capito che nonostante le “seconde linee” la Fiorentina ha qualcosa in più rispetto ai polacchi. Che praticamente in casa non si sono mai resi pericolosi e difficilmente riusciranno a farlo nella gara di giovedì.

Come vedere Fiorentina-Jagiellonia in diretta tv e in streaming

La sfida Fiorentina-Jagiellonia, valida per i playoff di Conference League, è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Fiorentina è quotata 1.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.90 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Le ultime vittorie della Fiorentina sono arrivate senza subire reti. Quindi non c’è due senza tre visto il valore offensivo della squadra ospite. Quindi si potrebbe anche tentare la combo 1+NO GOL, anche se già la quota dell’affermazione dei padroni di casa ci pare abbastanza alta e quindi da sfruttare.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Jagiellonia

FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Fabbian, Mandragora, Ndour; Harrison, Piccoli, Fazzini.

JAGIELLONIA (4-2-3-1): Abramowicz; Wojtuszek, Pelmard, Vital, Wdowik; Flach, Mazurek; Pozo, Imaz, Jozwiak; Pululu.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0