Pronostico Ferencvaros-Ludogorets: ecco il fattore determinante

Ferencvaros-Ludogorets è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Era imbattuto, prima della gara d’andata, il Ferenvcaros nei quattro precedenti contro il Ludogorets. E quelli che giovedì sera saranno gli ospiti, si sono presi una bella soddisfazione ma anche la possibilità di giocare per il doppio risultato in questa partita.

Non basterà, purtroppo, per riuscire a superare il turno. Il Ferenvcaros, con un gol davanti intanto la porta ai supplementari ma è giusto pensare che questa squadra possa avere le carte in regola per riuscire a prendersi la vittoria nell’arco dei novanta minuti e quindi passare il turno. Il rendimento casalingo è imponente, una squadra che davanti al pubblico amico non perde praticamente mai, mentre il Ludogorets, quando gioca in trasferta, non riesce in nessun modo a fare vedere le qualità che mette in campo quando gioca dentro il proprio stadio. Questione principalmente caratteriale, parliamo pur sempre di una squadra che ha un’età media abbastanza bassa e che quindi fa fatica a imporsi. Nelle ultime quattro trasferte, per dire – anche nell’ultima in campionato – sono arrivate due sconfitte. Insomma, non si riesce proprio a invertire il trend e questo fattore peserà, decisamente, sulla partita.

Come vedere Ferencvaros-Ludogorets in diretta tv e in streaming La sfida Ferencvaros-Ludogorets è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Ferencvaros è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore di 1.95 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Nonostante molte partite delle due squadre nell’ultimo periodo siano finite con almeno un gol per squadra, questa volta crediamo che il Ferencvaros possa riuscire a vincere, senza subirne nemmeno uno, e conquistare dentro i novanta minuti la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Le probabili formazioni di Ferencvaros-Ludogorets FERENCVAROS (3-5-2): Grof; Gomez, Raemaekers, Szalai; Cisse, Kaniho, Otvos, Nagy; Gruber, Kovacevic.

LUDOGORETS (4-2-3-1): Bonmann; Son, Nachmias, Verdon, Nedyalkov; Duarte, Pedro Naressi; Vinicius Nogueira, Stanic, Caio Vidal; Duah. POSSIBILE RISULTATO: 2-0