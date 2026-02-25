Pronostico Celta Vigo-PAOK: nel terzo atto il risultato non cambia

Celta Vigo-PAOK è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Celta Vigo cercherà di concludere l’opera nella sua “casa”, il Balaidos, dopo aver ottenuto un prezioso successo per 2-1 in Grecia a Salonicco contro un indolente PAOK. La sensazione è che il più sia ormai fatto: Iago Aspas e Swedberg hanno permesso ai galiziani di prendersi una vittoria importantissima in uno stadio che di solito incute timore a qualunque avversario.

La squadra di Claudio Giraldez invece ha fatto valere la propria superiorità, rischiando davvero molto poco. Sarebbe stata una serata perfetta se fosse arrivato anche il clean sheet: il gol di Jeremejeff nel finale di gara mantiene vive le speranze dei bianconeri, che in Galizia adesso dovranno per forza vincere – hanno bisogno di farlo con almeno due gol di scarto per evitare i tempi supplementari – se vogliono scongiurare l’eliminazione.

Il Celta Vigo, tuttavia, in Europa League è stato solido davanti al proprio pubblico. Nei quattro match casalinghi di League Phase Iago Aspas e compagni si sono arresi soltanto al Bologna, battendo al tempo stesso Nizza, Lille e lo stesso PAOK. Sì, questo sarà il terzo confronto stagionale tra spagnoli ed ellenici: lo scorso ottobre, nella gara valida per la League Phase, al Balaidos finì con un netto 3-1 per gli uomini di Giraldez, che anche in quella circostanza si rivelarono fuori portata per la truppa guidata dal figlio d’arte Razvan Lucescu.

Nel mese di febbraio le uniche vittorie i bianconeri le hanno conquistate nella coppa nazionale. In campionato invece vengono da tre pareggi di fila, che hanno rallentato la rincorsa verso la vetta (ora sono terzi a -5 dall’AEK Atene). Il Celta, al contrario, nel fine settimana non si è fatto sfuggire i tre punti, regolando il Maiorca con un comodo 2-0 nonostante le fatiche di coppa. La classifica della Liga vede i galiziani al sesto posto, in piena lotta per l’Europa. Non era scontato in una stagione così ricca di impegni.

Come vedere Celta Vigo-PAOK in diretta tv e in streaming

La sfida tra Celta Vigo e PAOK è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’Estadio Balaidos di Vigo, in Spagna. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Celta Vigo ha il vento in poppa e una statistica che sorride: in casa, in questa Europa League, ha già battuto il PAOK con un netto 3-1 pochi mesi fa. I galiziani sono una squadra matura, capace di gestire i ritmi e colpire con qualità chirurgica. I greci, di contro, soffrono di una cronica “malattia da trasferta”. Una sola vittoria fuori casa in Europa e una difesa che fatica maledettamente a restare ermetica quando la pressione sale. Per ribaltare il verdetto servirebbe un’impresa che il PAOK attuale, reduce da tre pareggi consecutivi in campionato, non sembra avere nelle corde. Giraldez ha costruito un fortino al Balaidos e difficilmente si lascerà sfuggire la qualificazione. Il Celta è più solido, più in forma e gioca davanti a un pubblico che sente l’odore degli ottavi. La superiorità tecnica vista all’andata dovrebbe tradursi in un’altra vittoria casalinga.

Le probabili formazioni di Celta Vigo-PAOK

CELTA VIGO (4-3-3): Radu; Carreira, Aidoo, Marcos Alonso, Javi Rodriguez; Mingueza, Roman Gonzalez, Moriba; Iago Aspas, Borja Iglesias, Swedberg.

PAOK (4-2-3-1): Tsiftsis; Taylor, Kedziora, Michailidis, Kenny; Ozdoyev, Camara; Taison, Zafeiris, Chatsidis; Giakoumakis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0