I pronostici di mercoledì 25 febbraio: non solo Champions League

I pronostici di mercoledì 25 febbraio, si chiude il ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League, in campo i campionati minori inglesi

A caccia di rimonte: Atalanta e Juventus proveranno a ribaltare le sconfitte delle partite di andata, 2-0 contro il Borussia Dormtund e 5-2 contro il Galatasaray. A scendere per primi in campo saranno i bergamaschi, rigenerati da Palladino quanto meno in campionato dove in poco tempo sono riusciti a risalire la classifica fino a riavvicinare la zona Champions League che pareva ormai irraggiungibile.

In Champions League però le ultime partite sono state deludenti, e serve ora la riscossa. Tuttavia, i numeri dicono che l’Atalanta non ha mai battuto il Dortmund nei tre precedenti storici e che ribaltare un 2-0 in Champions è un’impresa che manca dal 2019. Senza De Ketelaere, tutto il peso dell’attacco graverà su Scamacca e sulla fantasia di Samardzic. Il Dortmund, ormai quasi fuori dalla lotta per il titolo in Bundesliga, punterà tutto sulla Champions, ma la difesa giallonera sotto pressione può scricchiolare. Sarà una gara d’attacco totale per i nerazzurri, il che esporrà il fianco alle ripartenze letali tedesche. Crediamo che l’Atalanta possa vincere la partita o trascinarla quantomeno sul filo del rasoio. La tendenza dei nerazzurri a segnare molto in casa e la necessità di sbilanciarsi rendono l’Over 2.5 l’opzione più logica per una notte che promette adrenalina.

I pronostici sulle altre partite

Per quanto riguarda la Juventus, solo quattro squadre, in passato, sono riuscite a passare il turno dopo aver incassato una sconfitta simile. Si contano sulle dita di una mano: Deportivo La Coruña (2003-04 vs Milan), Barcellona (2016-17 vs PSG), Roma (2017-18 vs Barcellona) e Liverpool (2018-19 vs Barcellona).

Spalletti deve inventarsi una difesa senza Cambiaso e Cabal, sperando nel recupero di Bremer che sembra però ormai quasi impossibile. Sulla falsariga dell’andata i gol non dovrebbero mancare: stuzzica la combo Gol+Over 2.5. I bianconeri potrebbero terminare il primo tempo in vantaggio.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Atalanta-Borussia Dortmund, Champions League, ore 18:45

Vincenti

NORWICH (in Norwich City-Sheffield Wednesday, Championship, ore 20:45)

(in Norwich City-Sheffield Wednesday, ore 20:45) PSG (in PSG-Monaco, Champions League, ore 21:00)

(in PSG-Monaco, ore 21:00) REAL MADRID (in Real Madrid-Benfica, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Najma-Al Nassr , Saudi Pro League, ore 20:00

, Saudi Pro League, ore 20:00 Juventus-Galatasaray , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Psg-Monaco, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Atalanta-Borussia Dortmund , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Real Madrid-Benfica, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over): 5.44 GOLDBET ; 5.82 SPORTBET; 5.44 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Real Madrid-Benfica, Champions League, ore 21:00