Pronostico Rijeka-Omonia: non perdono da settembre

Rijeka-Omonia è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla

Nonostante l’inferiorità numerica nella sfida d’andata, il Rijeka è riuscito a portare a casa un risultato vantaggioso – uno a zero – che permette di guardare con molto ottimismo a questa partita che mette in palio un posto negli ottavi di finale di Conference League.

Il Rijeka, una squadra che possiamo anche azzardare a dire abituata a giocare questi tipi di match, ha fatto capire di essere superiore in tutto e per tutto all’Omonia. Sì, proprio così. E c’è anche un altro dato che non deve essere tenuto nascosto, anzi, tutt’altro, deve essere sottolineato: il Rejeka in casa è una formazione che non perde dallo scorso mese di settembre in tutte le competizioni. Nelle dodici partite giocate davanti al proprio pubblico sono arrivate sette vittorie e cinque pareggi.

Inoltre, nelle tre gare appunto giocate in Conference in Croazia, il Rijeka non ha subito nemmeno un gol. Visto il vantaggio conquistato nel match di giovedì scorso basterà di fatto mantenere questa linea per essere sicuri di andare avanti. Ci riusciranno i croati? Quello che pensiamo ve lo diciamo sotto, nel nostro pronostico.

Come vedere Rijeka-Omonia in diretta tv e in streaming

La sfida Rijeka-Omonia, valida per i playoff di Conference League, è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Rijeka è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.95 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Sì, crediamo che il Rikeja possa vincere nuovamente questa sfida e confermando quanto di buono fatto nel corso del girone possa mantenere la porta inviolata davanti al proprio pubblico. Una sfida da meno di tre reti complessive, ovviamente.

Le probabili formazioni di Rijeka-Omonia

RIJEKA (4-2-3-1): Zlomisic; Orec, Majstorovic, Radeljic, Devetak; Dantas, Petrovic; Gojak, Fruk, Lasickas; Adu Adkei.

OMONIA (4-4-2): Fabiano Freitas; Masouras, Coulibaly, Balkovec, Christou; Adubajo, Andreou, Eiting, Semedo; Rankovic, Mmaee.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0