Pronostico Real Madrid-Benfica: la Spagna è quasi un tabù per i lusitani

Real Madrid-Benfica è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Della gara d’andata si è parlato più per quello che è avvenuto tra Vinicius e Prestianni – il brasiliano ha accusato l’argentino di avergli rivolto un epiteto razzista, costringendo l’arbitro a fermare il gioco per oltre 10 minuti – che per il match in sé, vinto 1-0 dal Real Madrid proprio grazie ad una rete dell’attaccante della Seleçao. Con il minimo sforzo gli uomini di Alvaro Arbeloa hanno messo le mani su una vittoria preziosissima in ottica del ritorno, un risultato che obbligherà la squadra di José Mourinho – l’allenatore lusitano non sarà in panchina perché espulso nella notte del da Luz – ad espugnare il “Bernabeu” per tenere vive le speranze di qualificazione.

Mbappé e compagni, nonostante una prestazione non trascendentale, non hanno ripetuto gli errori commessi nell’ultima giornata di League Phase, quando la rocambolesca sconfitta per 4-2 contro il Benfica (con tanto di mitologico gol del portiere Trubin in pieno recupero) spedì le Merengues agli spareggi, impedendole di classificarsi tra le prime otto.

Benfica senza Mou e Prestianni

Real Madrid che tuttavia nel fine settimana ha probabilmente pagato gli sforzi della notte di Lisbona: nel match di Liga con l’Osasuna è arrivata una inaspettata sconfitta (2-1), la prima in campionato da dicembre e costata la vetta della classifica. Il Barcellona, infatti, non se l’è fatto ripetere due volte e battendo il Levante ha operato il prevedibile sorpasso (adesso i blaugrana sono a +1). Per il Benfica, invece, è stato un fine settimana abbastanza sereno: travolto 3-0 l’AVS e terzo successo di fila per le Aquile, sempre terze a -3 dai rivali cittadini dello Sporting CP. La vetta rimane ad ogni modo distante: il Porto capolista ha ripreso a marciare ed è rimasto a +7 sui biancorossi.

Mourinho non ha problemi di formazione ma al “Bernabeu” dovrà fare a meno del protagonista della lite con Vinicius, Prestianni, sospeso nelle ultime ore dalla Uefa a seguito di un’indagine. Dall’altro lato, Arbeloa non potrà contare su Militao e Bellingham, infortunati, mentre Huijsen resta in dubbio. Rodrygo è ancora squalificato.

Come vedere Real Madrid-Benfica in diretta tv e in streaming

Real Madrid-Benfica è in programma mercoledì alle 21:00 allo stadio “Bernabeu” di Madrid, in Spagna. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 252) ed in chiaro su TV8 (canale 108 e 508 del digitale terrestre). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Real Madrid ha il destino nelle proprie mani, ma arriva a questa sfida con il morale scosso dal sorpasso del Barça in Liga. Le assenze di Bellingham e Militao tolgono qualità e leadership, ma il vantaggio dell’andata permette ad Arbeloa di impostare una gara di attesa e ripartenza.

Il Benfica, orfano dello squalificato Prestianni e di Mourinho in panchina, deve vincere a tutti i costi, ma le statistiche sono impietose: i lusitani hanno vinto solo 2 volte su 14 in Spagna. Se il Real giocherà con la maturità mostrata a Lisbona, il killer instinct di Mbappé e la voglia di rivalsa di Vinicius faranno la differenza. Tuttavia, occhio alla “magia” che il Benfica sa sprigionare contro i Blancos, come dimostrato nel 4-2 della fase a gironi. Si profila una partita combattuta in cui i lusitani troveranno probabilmente la via del gol (sfruttando le assenze difensive del Real), ma la forza d’urto offensiva di Arbeloa sigillerà la qualificazione agli ottavi, vendicando il ko di gennaio.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Benfica

REAL MADRID (4-4-2): Courtois; Alexander-Arnold, Raul Asencio, Rudiger, Carreras; Valverde, Guler, Tchouaméni, Camavinga; Mbappé, Vinicius Jr.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Tomas Araujo, Otamendi, Dahl; Rios, Aursnes; Lukebakio, Rafa Silva, Schjelderup; Pavlidis.

Il Benfica riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1