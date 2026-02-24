Pronostico PSG-Monaco: è già tutto scritto

PSG-Monaco è una partita degli spareggi per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League: orario, dove vederla, formazioni e pronostico

In rimonta, sbagliando anche un calcio di rigore, e sfruttando nel secondo tempo la superiorità numerica dopo l’espulsione di Golovin. Il PSG ha ipotecato il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League vincendo la scorsa settimana la sfida d’andata di questo derby francese. Eppure, all’inizio, la truppa di Luis Enrique ha avuto davvero paura.

I due gol di Balogun sembravano potessero indirizzare la serata in maniera diversa. Ci hanno messo un po’ i parigini per riprendersi e poi fare il bello e il cattivo tempo in mezzo al campo. Una situazione che era prevedibile e la vittoria finale ha chiuso il discorso qualificazione. Ovvio che ci proveranno i monegaschi, forti anche di una vittoria in stagione, quella in campionato, che ha dimostrato che il PSG non è imbattibile. Ma è evidente che la squadra del tecnico catalano, e lo sappiamo tutti, sia nettamente superiore e sia ampiamente favorita. Non si vuole intanto sbagliare l’approccio – prendere gol dopo un minuto è sempre un segnale negativo – e non si vuole nemmeno tenere aperto in nessun modo il discorso qualificazione. Insomma, ci aspettiamo un PSG combattivo sin dall’inizio e anche euforico dopo la vittoria in campionato contro il Metz che ha permesso di riprendersi il primo posto nella Ligue 1. Una settimana da chiudere alla grande.

Come vedere PSG-Monaco in diretta tv e in streaming

La sfida PSG-Monaco è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del PSG è quotata 1.27 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica. Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico Come una settimana fa nel Principato una sfida da almeno tre reti complessive. E il PSG dovrebbe sbloccarla nel primo tempo. Le probabili formazioni di PSG-Monaco PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Neves; Barcola, Ramos, Kvaratskhelia.

MONACO (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Teze, Faes, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Adingra, Coulibaly, Biereth; Balogun. POSSIBILE RISULTATO: 3-1