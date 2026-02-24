Pronostico Losanna-Sigma Olomouc: nona volta di fila

di

Losanna-Sigma Olomouc è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla

Il pareggio (1-1) dell’andata, ovviamente lascia intendere che il Losanna sia favorito e che possa prendersi questa qualificazione agli ottavi di finale di Conference League. Certo, il momento non è dei migliori, né per l’una e né per l’altra squadra, ma almeno il Sigma Olomouc, nel corso della propria sfida di campionato, è riuscito a interrompere una striscia di non vittorie. Cosa che non è riuscita al Losanna.

Pronostico Losanna-Sigma Olomouc
Pronostico Losanna-Sigma Olomouc: nona volta di fila (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Magari – e su questo non c’è dubbio – i padroni di casa hanno un poco pensato a questa sfida di ritorno. Ma se vogliono passare il turno dentro i tempi regolamentari e non portarla oltre devono almeno segnare due gol. Il motivo è presto spiegato: nelle ultime otto partite giocate il Losanna ha sempre segnato una rete e subita una. Quindi una sfida anche questa da GOL, con poche discussioni nel merito. Poi è evidente che gli svizzeri, avendo il vantaggio di giocare questo secondo match in casa – e che quindi anche nella classifica generale hanno chiuso davanti al Sigma – partano leggermente favoriti nel nostro pronostico. Ma non ci fideremmo più di tanto della questione.

Come vedere Losanna-Sigma Olomouc in diretta tv e in streaming

Come vedere Losanna-Sigma Olomouc
Come vedere Losanna-Sigma Olomouc in diretta tv e in streaming (AnsaFoto) – Ilveggente.it

La sfida Losanna-Sigma Olomouc, valida per i playoff di Conference League, è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.25 su GoldbetLottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.80 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

  • GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
  • SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
  • LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il segno GOL, come detto prima, uscirà per la nona volta di fila pensando alle partite del Losanna. Una gara che potrebbe anche andare ai supplementari. In ogni caso, il fatto che entrambe possano trovare la via della rete non lo mettiamo in discussione.

Le probabili formazioni di Losanna-Sigma Olomouc

LOSANNA (4-3-1-2): Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana; Custodio, Roche, Beloko; Diakite; Janneh, Butler-Oyedeji.
SIGMA OLOMOUC (4-3-3): Koutny; Hadas, Sylla, Maly, Slama; Beran, Rusek, Barath; Ghali, Kliment, Sturm.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1
logo lottomatica

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 12050€

Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.

12.050

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito

50

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro

50

Verificata
logo snai

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 1500€

Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.

50

Verificata
logo lottomatica

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 12050€

Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.

12.050

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito

50

Verificata

Più info

Bonus Benvenuto: fino A 200€

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro

50

Verificata
logo snai

Più info

Bonus Benvenuto: fino a 1500€

Il bonus benvenuto di Snai è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi fino a 1000€ Sport e 500€ Casinò. Si applicano T&C.

50

Verificata
Gestione cookie