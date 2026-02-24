Pronostico Juventus-Galatasaray: a caccia di un’impresa riuscita solo a 4 squadre

Juventus-Galatasaray è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La faccia sconsolata e rassegnata di Luciano Spalletti al termine del playoff d’andata con il Galatasaray è l’istantanea che descrive alla perfezione il momento difficilissimo che sta attraversando la Juventus. I miglioramenti – innegabili – di Madama da quando in panchina siede l’ex ct della nazionale rischiano di diventare uno sbiadito ricordo: i bianconeri sono con un piede e mezzo fuori dalla Champions League e a Torino servirà un’impresa quasi irrealizzabile – quasi perché nel calcio mai dire mai – ribaltare il disastroso 5-2 di Istanbul, una delle peggiori ed umilianti batoste rimediate dalla Juve nella coppa dalle grandi orecchie.

Eppure nessun tifoso juventino poteva immaginare che finisse in questo modo dopo il primo tempo, terminato addirittura 2-1 per la squadra di Spalletti, trascinata dalla doppietta di Koopmeiners. Nella ripresa però la Signora ha perso progressivamente terreno e si è sfaldata in seguito al micidiale uno-due dei giallorossi, che al 60′ erano già avanti 3-2. La sciagurata espulsione del neoentrato Cabal ha poi complicato tutto: in superiorità numerica il Galatasaray ha dilagato, realizzando il quarto e quinto gol prima con l’ex Napoli Lang e poi con Boey. Una notte da incubo per una Juve che ora deve vincere con tre gol di scarto per garantirsi quantomeno i supplementari.

Solo quattro squadre, in passato, sono riuscite a passare il turno dopo aver incassato una sconfitta simile. Si contano sulle dita di una mano: Deportivo La Coruña (2003-04 vs Milan), Barcellona (2016-17 vs PSG), Roma (2017-18 vs Barcellona) e Liverpool (2018-19 vs Barcellona).

Bianconeri in caduta libera

In casa Juve piove in ogni caso sul bagnato. Sabato scorso il Como ha espugnato 2-0 lo Stadium, ko che potrebbe compromettere la qualificazione alla prossima Champions League. Locatelli e compagni ora sono a -4 dal quarto posto ed alle loro spalle ci sono proprio i lariani e l’Atalanta, che pianificano un clamoroso sorpasso. Contro gli uomini di Cesc Fabregas i bianconeri hanno offerto una prestazione imbarazzante, forse la peggiore della stagione, mostrando gravi lacune in ogni zona del campo, a cominciare da un Di Gregorio sempre più in difficoltà per finire ad un impalpabile Openda.

Il Galatasaray, al contrario, ha dimostrato di essere una potenziale outsider di questa Champions: dalla metà campo in su pochissime possono vantare il tasso di qualità della squadra guidata da Okan Buruk.

Nel fine settimana, tuttavia, il club di Istanbul, forse appagato dal netto successo sulla Juve, ha rimediato la prima sconfitta in Super Lig da novembre, arrendendosi 2-0 al Konyaspor. Un passo falso che rende ancora più incandescente la corsa al titolo, dal momento che il Fenerbahçe è sempre in agguato. Buruk ha fatto riposare diversi titolari in campionato: a Torino si rivedranno dal 1′ Torreira e Osimhen, quest’ultimo assente con il Konyaspor a causa di un lieve problema al ginocchio. Nella Juve emergenza a sinistra, dove saranno assenti sia Cambiaso che Cabal: toccherà a Kostic. Di Gregorio non ha il posto assicurato, a destra si rivede Kalulu e Spalletti spera di recuperare sia Bremer (molto complicato) che Yildiz, entrambi non al 100%. Se il talento turco non dovesse farcela, nel ruolo di esterno alto l’allenatore toscano darà fiducia a Boga.

Come vedere Juventus-Galatasaray in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Galatasaray è in programma mercoledì alle 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su sedici gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di trenta giorni.

Il pronostico

La Juventus è alle corde, ferita nell’orgoglio e reduce dal pesante ko interno contro il Como. Il 5-2 dell’andata obbliga a una rimonta che appartiene all’epica del calcio: solo quattro squadre nella storia della Champions sono tornate dall’inferno dopo un passivo simile. Spalletti deve inventarsi una difesa senza Cambiaso e Cabal, affidandosi al recupero di Bremer per contenere lo strapotere fisico di Osimhen. Madama potrebbe anche vincere la partita, sfruttando le difficoltà dei turchi in trasferta (solo una vittoria fuori casa in questa Champions League) ma il problema resta la tenuta psicologica. Il Galatasaray, pur avendo perso in campionato, ha una qualità offensiva che può punire ogni minimo errore in ripartenza. Ci aspettiamo una Juve d’assalto, pronta a tutto, ma esposta al fuoco incrociato dei turchi. Sulla falsariga dell’andata i gol non dovrebbero mancare: stuzzica la combo Gol+Over 2.5. I bianconeri potrebbero terminare il primo tempo in vantaggio.

Le probabili formazioni di Juventus-Galatasaray

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Kostic; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Boga; David.

GALATASARAY (4-2-3-1): Çakir; Sallai, Davinson Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara; Yilmaz, Akgun, Lang; Osimhen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2