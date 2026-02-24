Pronostico Crystal Palace-Zrinjski: la terza nelle ultime cinque

Crystal Palace-Zrinjski è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla

Inaspettato ma anche giusto, per com’è andata la partita della scorsa settimana, il pareggio tra il Palace e lo Zrijnski. Uno a uno il risultato finale, che lascia anche tutto aperto per quanto riguarda il discorso qualificazione. Almeno sulla carta, ovviamente.

Il Palace sembra essersi decisamente messo alle spalle il periodo negativo durato mesi. Una squadra, quella inglese, che nelle ultime quattro gare giocate ha vinto due volte e che forse da qui alla fine dell’anno può anche pensare di arrivare in fondo a questa coppa. La competizione è quella che è, con un poco di fortuna potrebbero anche arrivare il terzo trofeo nello spazio di un anno. A patto che il Palace faccia vedere nuovamente quello che è stato in grado di fare nel corso del 2025. Un anno storico.

I bosniaci non hanno mai vinto partite contro squadre inglesi: due pareggi e una sconfitta il computo totale. Segnale evidente di un “vorrei mai non posso”: le qualità poi si fermano ad un certo punto e per avere la meglio su un gruppo che fa un campionato totalmente diverso sotto tutti gli aspetti, con dei ritmi diversi e con potenzialità diverse, non è semplice. E nemmeno questa volta verrà aggiornata la casella: quella delle vittorie rimarrà di nuovo ferma a zero.

Come vedere Crystal Palace-Zrinjski in diretta tv e in streaming

La sfida Crystal Palace-Zrinjski, valida per i playoff di Conference League, è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Crystal Palace è quotata 1.09 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.45 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Padroni di casa vincenti, dentro una partita che si potrebbe sbloccare – quasi sicuramente succederà così – dentro i primi quarantacinque minuti, ovviamente per il Palace. Che si prenderà il passaggio del turno e piazzerà la terza vittoria nelle ultime cinque uscite.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Zrinjski

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Sosa; Sarr, Larsen, Johson.

ZRINJSKI (4-2-3-1): Karacic; Vranjkovic, Barisic, Dujmovic, Mamic; Djurasek, Savic; Abramovic, Ivancic, Mikic; Cuze.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0