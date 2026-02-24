Pronostico Crystal Palace-Zrinjski: la terza nelle ultime cinque

Crystal Palace-Zrinjski è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla

Inaspettato ma anche giusto, per com’è andata la partita della scorsa settimana, il pareggio tra il Palace e lo Zrijnski. Uno a uno il risultato finale, che lascia anche tutto aperto per quanto riguarda il discorso qualificazione. Almeno sulla carta, ovviamente.

Pronostico Crystal Palace-Zrinjski
Il Palace sembra essersi decisamente messo alle spalle il periodo negativo durato mesi. Una squadra, quella inglese, che nelle ultime quattro gare giocate ha vinto due volte e che forse da qui alla fine dell’anno può anche pensare di arrivare in fondo a questa coppa. La competizione è quella che è, con un poco di fortuna potrebbero anche arrivare il terzo trofeo nello spazio di un anno. A patto che il Palace faccia vedere nuovamente quello che è stato in grado di fare nel corso del 2025. Un anno storico.

I bosniaci non hanno mai vinto partite contro squadre inglesi: due pareggi e una sconfitta il computo totale. Segnale evidente di un “vorrei mai non posso”: le qualità poi si fermano ad un certo punto e per avere la meglio su un gruppo che fa un campionato totalmente diverso sotto tutti gli aspetti, con dei ritmi diversi e con potenzialità diverse, non è semplice. E nemmeno questa volta verrà aggiornata la casella: quella delle vittorie rimarrà di nuovo ferma a zero.

Come vedere Crystal Palace-Zrinjski in diretta tv e in streaming

Come vedere Crystal Palace-Zrinjski
La sfida Crystal Palace-Zrinjski, valida per i playoff di Conference League, è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Crystal Palace è quotata 1.09 su GoldbetLottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.45 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Padroni di casa vincenti, dentro una partita che si potrebbe sbloccare – quasi sicuramente succederà così – dentro i primi quarantacinque minuti, ovviamente per il Palace. Che si prenderà il passaggio del turno e piazzerà la terza vittoria nelle ultime cinque uscite.

Le probabili formazioni di Crystal Palace-Zrinjski

CRYSTAL PALACE (3-4-3): Henderson; Richards, Lacroix, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Sosa; Sarr, Larsen, Johson.
ZRINJSKI (4-2-3-1): Karacic; Vranjkovic, Barisic, Dujmovic, Mamic; Djurasek, Savic; Abramovic, Ivancic, Mikic; Cuze.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0
