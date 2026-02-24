Pronostico Celje-Drita: non succede da tredici gare

Celje-Drita è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla

La bella vittoria in trasferta della scorsa settimana – tre a uno il finale per il Celje – mette ovviamente in discesa il discorso qualificazione per i padroni di casa che lo scorso anno sono riusciti a raggiungere i quarti di finale di questa manifestazione. Almeno gli ottavi, pure stavolta, sono in cassaforte.

Basterà non perdere al Celje per avere staccare il pass. E diciamo che di problemi non ce ne dovrebbero essere: oltre il risultato della sfida di giovedì scorso che indica come questa formazione sia comunque avanti in tutto e per tutto, c’è il ruolino interno che ci dice che da 13 partite non si perde tra le mura amiche: nove vittorie e quattro pareggi il computo totale. E non vediamo come il Drita, nonostante abbia venduto a carissimo prezzo la pelle, possa riuscire a ribaltare questa partita.

Inoltre, il Celje, nello scorso fine settimana non è sceso in campo a differenza degli ospiti che hanno cercato di mettersi alle spalle la sconfitta vincendo il proprio impegno in campionato. Anche il fatto di aver avuto il tempo di preparare la sfida di giovedì sera senza altri pensieri è un segnale che a questi livelli dobbiamo per forza tenere in considerazione. Tutto, insomma, porta ad un’altra vittoria della squadra che già si è imposta.

Come vedere Celje-Drita in diretta tv e in streaming

La sfida Celje-Drita, valida per i playoff di Conference League, è in programma giovedì alle 18:45. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Celje è quotata 1.25 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL invece ha un valore di 1.95 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Stuzzica il segno GOL, che vale quasi due volte la posta. Il Celje, in ogni caso, non perderà questa partita. Anzi, la dovrebbe proprio vincere dentro novanta minuti da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Celje-Drita

CELJE (4-3-3): Leban; Nieto, Calusic, Bejger, Tutyskinas; Kvesic, Hrka, Seslar; Iosifov, Kucys, Avdyli.

DRITA (4-2-3-1): Maloku; Krasniqi, Bejtulai, Pellumbi, Ovouka; Limaj, Dabikaj; Ajzeraj, Nguena, Tusha; Krasniqi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1