Pronostico AZ Alkmaar-Noah: ribaltone servito

AZ Alkmaar-Noah è un match valido per gli spareggi di Conference League: pronostico e dove vederla

Nessuno si aspettava giovedì scorso che gli armeni del Noah potessero avere la meglio sull’AZ Alkmaar nella gara d’andata di questi spareggi di Conference. Non solo una vittoria, ma anche una partita senza prendere gol.

L’uno a zero finale, comunque, lascia tutto aperto. Lascia decisamente le possibilità agli olandesi di ribaltare una partita che, andando a vedere quelle che sono state le statistiche venute fuori alla fine, è stata praticamente dominata: settanta per cento di possesso palla, nove tiri totali, tre nella porta e tre grandi occasioni. Ma alla fine i numeri contano poco, lo sappiamo, ma è evidente che un match del genere, in un campo diverso e soprattutto con le qualità diverse che ci sono, ci pare abbastanza indirizzato verso una sola direzione.

Un’altra gara che gli olandese, come nove delle ultime undici giocate in Europa, potrebbe finire con una sola squadra a segno. Nonostante nella Eredivisie si giochi e si segni molto, in questo caso l’AZ il finale, sia in un caso o nell’altro, se lo porta solo in questo modo. La vittoria dei padroni di casa, comunque, non ci pare possa essere minimamente in discussione.

Come vedere AZ Alkmaar-Noah in diretta tv e in streaming

La sfida AZ Alkmaar-Noah, valida per i playoff di Conference League, è in programma giovedì alle 21. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Az è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.82 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Per i numeri che vi abbiamo dato prima è normale pensare che l’AZ possa vincere questa partita. E nemmeno questa volta dovrebbe finire con entrambe le squadre a segno. Una sfida da 1 con handicap, in poche parole.

Le probabili formazioni di AZ Alkmaar-Noah

AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Zoet; Dijkstra, Goes, Penetra, de Wit; Koopmeiners, Boogard; Jensen, Parrott, Daal; Hornkamp.

NOAH (3-4-2-1): Fayulu; Saintini, Silva, Eteki; Boakye, Castro, Oshima, Fernandes; Jakolis, Mulahusejnovic; Matheus Aias.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0