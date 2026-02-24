Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund: una montagna da scalare per la Dea

Atalanta-Borussia Dortmund è una partita valida per il ritorno degli spareggi di accesso agli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

In Germania Niko Kovac è stato molto abile a trovare un antidoto all’uno contro uno di Raffaele Palladino, contrastando la marcatura a uomo dell’Atalanta e mettendola fuori gioco. In questo modo il tecnico croato si è aggiudicato il duello tattico con l’ex allenatore della Fiorentina, a Bergamo dallo scorso autunno. Il Borussia Dortmund ha puntato sui lanci lunghi e sui tagli letali dei dei giocatori più offensivi, con l’obiettivo di creare scompiglio e disordine nella metà campo nerazzurra.

Un piano che ha sortito gli effetti sperati, visto che i gialloneri hanno avuto la meglio 2-0 nel match d’andata, rendendo praticamente innocua la Dea, raramente pericolosa al Signal Iduna Park. Risultato che costringerà l’Atalanta a scalare una montagna alla New Balance Arena: serve vincere con almeno due gol di scarto per portare la doppia sfida ai supplementari, ce ne vogliono tre invece per evitare l’extra-time. Impresa che in Champions League non si verifica dal 2019, quando il Liverpool riuscì clamorosamente a ribaltare il Barcellona in semifinale. Palladino, insomma, dovrà superarsi: gli orobici sono stati eliminati in ciascuno degli 4 quattro confronti ad eliminazione diretta dopo aver perso la gara d’andata.

Serve una Dea formato campionato

Nel frattempo l’Atalanta continua a brillare in campionato: domenica scorsa la Dea l’ha spuntata in rimonta sul Napoli (2-1), facendo registrare la terza vittoria di fila e tornando ufficialmente in corsa per un posto in Champions League, cosa impensabile fino a qualche mese fa, alla luce della deludente partenza con Ivan Juric in panchina. I nerazzurri in Serie A non hanno mai perso nel 2026 e con Palladino sono diventati nuovamente una mina vagante come ai tempi di Gasperini.

Il Borussia Dortmund in Bundesliga non è andato al di là di un pareggio contro il Lipsia. Il 2-2 della Red Bull Arena è probabilmente la pietra tombale sulle speranze della squadra di Kovac di continuare ad impensierire la capolista Bayern Monaco, volata nuovamente a +8 ed ormai con il titolo in tasca.

La formazione giallonera non sarà troppo dissimile da quella che una settimana fa è scesa in campo nella gara d’andata: in attacco Guirassy verrà supportato da Beier e Brandt. Rotazioni in vista invece per Palladino: senza De Ketelaere e Raspadori, infortunati, il tecnico della Dea si affiderà a Scamacca, partito dalla panchina contro il Napoli. Chance per Samardzic, tra i migliori nella sfida coi partenopei. In difesa riecco Scalvini.

Come vedere Atalanta-Borussia Dortmund in diretta tv e in streaming

Atalanta-Borussia Dortmund è in programma mercoledì alle 18:45 alla New Balance Arena di Bergamo. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La montagna da scalare è altissima, ma l’Atalanta del 2026 ha dimostrato di non avere vertigini. Se in Germania i lanci lunghi di Kovac hanno mandato in tilt il sistema di Palladino, a Bergamo lo spartito dovrà cambiare. La Dea in campionato vola e la rimonta sul Napoli ha confermato che la squadra ha carattere da vendere.

Tuttavia, i numeri dicono che l’Atalanta non ha mai battuto il Dortmund nei tre precedenti storici e che ribaltare un 2-0 in Champions è un’impresa che manca dal 2019. Senza De Ketelaere, tutto il peso dell’attacco graverà su Scamacca e sulla fantasia di Samardzic. Il Dortmund, ormai quasi fuori dalla lotta per il titolo in Bundesliga, punterà tutto sulla Champions, ma la difesa giallonera sotto pressione può scricchiolare. Sarà una gara d’attacco totale per i nerazzurri, il che esporrà il fianco alle ripartenze letali tedesche. Crediamo che l’Atalanta possa vincere la partita o trascinarla quantomeno sul filo del rasoio. La tendenza dei nerazzurri a segnare molto in casa e la necessità di sbilanciarsi rendono l’Over 2.5 l’opzione più logica per una notte che promette adrenalina.

Le probabili formazioni di Atalanta-Borussia Dortmund

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Pasalic, Zalewski; Scamacca.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Beier, Brandt; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1