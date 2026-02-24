Pronostico Al-Taawon-Al-Hilal: Inzaghi continua il trend

Al-Taawon-Al-Hilal è una partita valida per la ventitreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Non perde Simone Inzaghi. Continua a piazzare risultati positivi. Ma alcune pareggi, anche inaspettati, lo hanno spodestato dal trono. Per ora c’è l’Al Nassr di Ronaldo davanti, almeno potrebbe ancora esserlo, perché i biancoblu ospiti, contro quella che la quinta forza del campionato, non avranno problemi a vincere.

Sì, vero: lo abbiamo detto spesso che questa squadra non avrebbe avuto dei problemi a vincere e nella maggior parte delle occasioni così è stato. Però poi nell’ultimo periodo alcune prestazioni non positive hanno portato a delle frenate. Anche Inzaghi sa benissimo che questo è il momento nel quale serve dare qualcosa in più, anche lui deve ovviamente cercare le soluzioni che servono per uscire dalla “crisi”. Ovviamente scritto tra virgolette perché una squadra che non perde da una vita non può essere in crisi, figuriamoci. Ma tutti si aspettano qualcosa in più dall’Al-Hilal, anche per quello che ha fatto vedere nella prima parte di annata. Superato questo ostacolo, una vittoria in trasferta rimane sempre una vittoria in trasferta, si potrebbe anche ritrovare quell’entusiasmo che un po’ si è smarrito. Insomma, in testa di nuovo in attesa dell’impegno di Ronaldo e soci.

Come vedere Al-Taawon-Al-Hilal in diretta tv e in streaming

Al-Taawon-Al-Hilal in programma martedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Hilal è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.73 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Gli ultimi sei incroci hanno regalato altrettante vittorie all’Al-Hilal e, in tutte le occasioni, senza nemmeno subire reti. Davanti i padroni di casa, in generale, fanno fatica. Quindi il trend continua.

Le probabili formazioni di Al-Taawon-Al-Hilal

AL-TAAWON (4-3-3): Mailson; Mahzari, Al Dossari, Lajami, Al Mufarrij; Flavio, El Mahdiouo, Fulgini; Petkov, Martinez, Biel;

AL-HILAL (4-1-4-1): Bono; Al Harbi, Tambakti, Koulibaly, Theo Hernandez; Neves; Malcom, Milinkovic-Savic, Kanno, Al Dawsari; Benzema.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2