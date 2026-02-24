Pronostico Al Hazem-Al Ittihad: continua la risalita

Al Hazem-Al Ittihad è una partita valida per la ventitreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Dopo tre vittorie consecutive il cammino dell’Al Ittihad, orfano come tutti sappiamo di Benzema, si è fermato contro l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Certo, è complicato usare questo termine, visto che la truppa dell’ex allenatore dell’Inter è quella che gioca per la vittoria del campionato, ma di certo l’Al Ittihad visto gli scorsi anni era una squadra diversa, e vincente.

Continuerà comunque la risalita in classifica in questo match in trasferta, il secondo di fila, contro l’Al Hazem. Una formazione, quella di casa, che ha undici punti di vantaggio sulla zona retrocessione e che ha, pure, poco da chiedere al proprio campionato da qui alla fine dell’anno. Certo, non è che l’Al Ittihad abbia tutte queste motivazioni se non salvare la faccia dopo una stagione difficile. E fino al momento il lavoro di Sergio Conceicao non è che abbia dato i frutti sperati. Comunque, siccome gli ospiti stanno meglio e siccome, tra le altre cose, parliamo di una squadra che riesce vuoi o non vuoi nelle situazioni complicate a mettere qualcosa in più in campo, allora il colpo esterno ci sta, eccome.

Anche perché negli ultimi cinque precedenti tra queste due formazioni, in tre occasioni è arrivata una vittoria dell’lttihad e, in altrettante occasioni, il match è finito con almeno un gol per squadra. Una situazione che si potrebbe ripetere anche nella serata di martedì.

Come vedere Al Hazem-Al Ittihad in diretta tv e in streaming

Al Hazem-Al Ittihad in programma martedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Ittihad è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.73 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Quarta vittoria nelle ultime cinque per l’Al Ittihad, che cercherà da qui alla fine dell’anno di tirare fuori qualcosa di buono anche se è complicato. Un match da almeno un gol per squadra, anche: molti precedenti sono finiti in questo modo.

Le probabili formazioni di Al Hazem-Al Ittihad

AL HAZEM (4-1-4-1): Zaied; Al Harbi, Tanker, Boutoil, Al Shamrani; Rosier; Al Dhuwayhi, Oumarou, Bah, Al Habashi; Al Somah.

AL ITTIHAD (4-3-3): Rajkovic; Al Shanqiti, Pereira, Sharaili, Fallatah; Doumbia, Fabinho, Aouar; Diaby, En Nesiry, Mitaj.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3