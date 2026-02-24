I pronostici di martedì 24 febbraio: non solo Champions League

I pronostici di martedì 24 febbraio, al via il ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League, si giocano anche i campionati minori inglesi
Tra le prime quattro partite di ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League, la più attesa è probabilmente proprio quella che vedrà in campo una squadra italiana, l’Inter. Se Newcastle e Bayer Leverkusen hanno ipotecato il passaggio del turno vincendo all’andata in trasferta contro Qarabag e Olympiacos, i nerazzurri sono incappati in una brutta sconfitta in casa del Bodo Glimt.
Per volare agli ottavi l’Inter dovrà vincere con almeno tre gol di scarto. Due servirebbero solo per garantirsi i supplementari. Impresa che è nelle corde della Beneamata, considerando pure che il Bodo fuori casa sembra perdere i “poteri magici”. A parte, però, che in campo scenda un’Inter perfetta, determinata sin dai primi minuti a mettere sotto pressione la difesa norvegese (nella League Phase la porta di Haikin non è mai rimasta inviolata in trasferta).
Senza Lautaro servirà una prova corale perfetta, dove Zielinski e Mkhitaryan dovranno dettare i ritmi della riscossa. I finalisti dell’ultima Champions League vinceranno la partita, su questo ci sono pochi dubbi. La fame dei nerazzurri e la fragilità esterna del Bodo suggeriscono una gara ricca di reti.
I pronostici sulle altre partite
Ancora in equilibrio la sfida tra Atletico Madrid e Club Brugge dopo il pareggio per 3-3 dell’andata. Quella belga è una squadra coraggiosa, capace di risalire dal baratro, ma che lontano dal proprio pubblico soffre terribilmente (nella League Phase ha perso 3 trasferte su 4). L’assenza dello squalificato Onyedika toglie equilibrio al centrocampo belga, proprio mentre l’Atletico ritrova la freschezza di Julian Alvarez dal primo minuto.
La forza casalinga dell’Atletico e la fragilità esterna del Club Brugge in Europa rendono la vittoria biancorossa l’esito più probabile. Con la qualità offensiva in campo, almeno tre reti totali sono quasi una garanzia.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1 + OVER 2,5 in Inter-Bodo Glimt, Champions League, ore 21:00
Vincenti
- ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Club Brugge, Champions League, ore 18:45)
- INTER (in Inter-Bodo Glimt, Champions League, ore 21:00)
- AL HILAL (in Al Taawon-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00)
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
- SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Atletico Madrid-Club Brugge, Champions League, ore 18:45
- Inter-Bodo Glimt, Champions League, ore 21:00
- Newcastle-Qarabag, Champions League, ore 21:00
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi come questo vincente di ieri su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Bayer Leverkusen-Olympiacos, Champions League, ore 21:00
- Macclesfield FC-AFC Fylde, National League Nord, ore 20:45
- Willem II-ADO Den Haag, Eerste Divisie, ore 20:00
Comparazione quota totale (gol + over): 8.98 GOLDBET ; N.D. SPORTBET; 8.98 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 1 + GOL in Middlesbrough-Leicester, Championship, ore 20:45
Il bonus di Better Lottomatica è riservato ai nuovi iscritti. Lottomatica offre un Bonus Sport del 100% sul primo deposito fino a 12050€. Si applicano T&C.
12.050€
Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito
50€
SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro