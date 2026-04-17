Pronostici Sassuolo-Como: marcatore e tiri in porta

Sassuolo-Como, le dritte in chiave player building da esaminare: ecco tutti gli scenari

Intenzionato a riscattare il pirotecnico KO subito per mano dell’Inter, il Como fa visita ad un Sassuolo tranquillo in classifica in una sfida molto importante per il cammino dei lariani, scivolati a due punti di distanza dalla Juventus.

L’assenza di Berardi limita e non poco il ventaglio di scelte offensive dei neroverdi, costretti a fare di necessità virtù al cospetto di un avversario molto più motivato. Abituate ad aggredire i portatori di palla avversaria, le due squadre dovrebbero riuscire ad imbastire le loro trame di gioco fatte di scambi veloci, aggressività e spinta sugli esterni.

In tal senso, un nome da monitorare con grande attenzione in chiave marcatore è quello di Douvikas. Alfiere dell’attacco di Fabregas e molto bravo ad attaccare con frequenza la profondità, il bomber del Como ha chances concrete di portare a dodici il bottino di gol complessivi.

Protagonista di quarantacinque conclusioni nello specchio avversario, Nico Paz è invece una garanzia alla voce Over 1,5 tiri in porta plus; a completare il cerchio ci sono infine Laurienté (invitante l’Over 1,5 di tiri in porta plus) e Baturina che non dovrebbe avere problemi a scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario.

Douvikas marcatore plus; Laurienté e Nico Paz Over 1,5 tiri in porta plus, Baturina Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 12,03 su Goldbet.