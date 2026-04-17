Home » CALCIO » Pronostici Sassuolo-Como: marcatore e tiri in porta

Pronostici Sassuolo-Como: marcatore e tiri in porta

di

Sassuolo-Como, le dritte in chiave player building da esaminare: ecco tutti gli scenari

Intenzionato a riscattare il pirotecnico KO subito per mano dell’Inter, il Como fa visita ad un Sassuolo tranquillo in classifica in una sfida molto importante per il cammino dei lariani, scivolati a due punti di distanza dalla Juventus.

Diao abbraccia Nico Paz
Pronostici Sassuolo-Como: marcatore e tiri in porta (Ansa Foto) – IlVeggente.it

L’assenza di Berardi limita e non poco il ventaglio di scelte offensive dei neroverdi, costretti a fare di necessità virtù al cospetto di un avversario molto più motivato. Abituate ad aggredire i portatori di palla avversaria, le due squadre dovrebbero riuscire ad imbastire le loro trame di gioco fatte di scambi veloci, aggressività e spinta sugli esterni.

In tal senso, un nome da monitorare con grande attenzione in chiave marcatore è quello di Douvikas. Alfiere dell’attacco di Fabregas e molto bravo ad attaccare con frequenza la profondità, il bomber del Como ha chances concrete di portare a dodici il bottino di gol complessivi.

Protagonista di quarantacinque conclusioni nello specchio avversario, Nico Paz è invece una garanzia alla voce Over 1,5 tiri in porta plus; a completare il cerchio ci sono infine Laurienté (invitante l’Over 1,5 di tiri in porta plus) e Baturina che non dovrebbe avere problemi a scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario.

Douvikas marcatore plus; Laurienté e Nico Paz Over 1,5 tiri in porta plus, Baturina Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 12,03 su Goldbet.

Bonus SportBet: 100€ subito
Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso
Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito
200€
Verifica
Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€
Fino a 2050€ sport e casino
Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€
2050€
Verifica
Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€
Fino a 2050€ bonus scommesse e sport
Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Planetwin365: fino a 2050€
Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse
Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport
2050€
Verifica
Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus
Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€
Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€
200€
Verifica
Bonus Benvenuto FastBet
Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse
Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€
50€ di Bonus reale
Verifica

Altri contenuti che potrebbero piacerti

Pio Esposito esulta dopo un gol

Pronostici Inter-Cagliari: marcatore e tiratori

Alisson Santos

Pronostico Napoli-Lazio: il grande ex è distratto dalla coppa

Lookman contro la Real Sociedad

Pronostico Atletico Madrid-Real Sociedad, tra entusiasmo e stanchezza: finale aperta