Pronostici Inter-Cagliari: marcatore e tiratori

Inter-Cagliari, tutti i pronostici del match: dal marcatore ai tiratori, tutte le dritte in chiave player building
Ringalluzzito dall’importantissimo successo ottenuto al “Sinigaglia”, l’Inter ospita il Cagliari per provare a portare a dodici i punti di vantaggio sul Napoli secondo in classifica. Con un’identità di gioco precisa e sbloccatosi da un punto di vista mentale dopo l’importante vittoria nell’ultimo turno, però, i sardi non hanno alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale.
A secco di gol dal sigillo di Firenze, Pio Esposito può ritornare a fare la voce grossa. Contro una difesa piuttosto spigolosa come quella di Pisacane, la fisicità e la prorompenza atletica del giovane attaccante nerazzurro potrebbero fare la differenza. Abbinata ad almeno due tiri in porta di Marcus Thuram, la soluzione offensiva dell’Inter offre non pochi spunti.
In grande condizione fisica e mentale, risulta piuttosto difficile poi non puntare su Dumfries, un fattore nelle situazioni di calcio da fermo e sempre pronto a far leva sui suoi grandi inserimenti: l’olandese non dovrebbe avere problemi a scaldare almeno una volta i guanti di Caprile così come Calhanoglu.
Occhio alla corsia destra del Cagliari. Con Dimarco non sempre perfetto nella chiusura delle preventive, i sardi potrebbero affacciarsi dalle parti di Sommer soprattutto con Palestra. La scelta di puntare su un Over 0,5 tiro totale dell’esterno convocato anche da Gattuso in Nazionale (e protagonista di un’altra stagione esaltante) non appare affatto un azzardo.
Pio Esposito marcatore plus; Thuram Over 1,5 tiri in porta plus; Dumfries, Calhanoglu Over 0,5 tiri in porta plus e Palestra Over 0,5 tiri in porta totale si trovano a quota 11,07 su Goldbet.
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