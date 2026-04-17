Pronostico Atletico Madrid-Real Sociedad, tra entusiasmo e stanchezza: finale aperta

Atletico Madrid-Real Sociedad è la finale della Coppa del Re 2025-26 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

L’undicesimo trionfo dell’Atletico Madrid, che non vince questo trofeo dal 2013, oppure la quarta gioia della Real Sociedad, la cui ultima affermazione in Coppa del Re risale al 2020? L’esito della finale tra Colchoneros e Txuri-urdin, entrambi capaci di sovvertire i pronostici della vigilia, lo conosceremo soltanto nella tarda serata di sabato.

Per gli uomini del Cholo Simeone può essere il degno epilogo di una settimana a dir poco esaltante: l’Atletico ha appena staccato il pass per le semifinali di Champions League, prendendosi lo scalpo del più quotato Barcellona, come aveva già fatto due volte nello scorso decennio.

Martedì i biancorossi hanno perso 2-1 al Metropolitano ma è stata una sconfitta assolutamente indolore visto che all’andata avevano espugnato 2-0 il Camp Nou, segnando nel computo totale un gol in più dei blaugrana. Eppure le cose non si erano messe affatto bene per i Colchoneros, sotto 2-0 dopo neanche mezz’ora: Griezmann e compagni però non hanno abbassato la guardia ed hanno accorciato quasi subito le distanze con l’ex atalantino Lookman. L’assalto del Barça nella ripresa, poi, si è rivelato infruttuoso e tutto si è complicato con l’espulsione di Eric Garcia a 10 minuti dalla fine.

Baschi più riposati

L’entusiasmo, insomma, è alle stelle nella Madrid biancorossa. La Coppa del Re renderebbe ancora più dolce una stagione che resterà comunque positiva, nonostante in campionato l’Atletico dovrà accontentarsi del terzo/quarto posto.

La Real Sociedad, a differenza dei Colchoneros, arriva a quest’appuntamento sicuramente più riposata, non avendo avuto impegni da affrontare in settimana. L’ultima uscita dei baschi risale sabato scorso, un pirotecnico 3-3 con l’Alavés a San Sebastian, secondo risultato utile dopo il 2-0 al Levante. In Liga la squadra di Pellegrino Matarazzo è settima ma può ancora insidiare il quinto posto del Betis, non lontanissimo. Per arrivare a giocare la finale di Siviglia la Real Sociedad ha dovuto far fuori i cugini dell’Athletic Bilbao (0-1 all’andata e 1-0 al ritorno nella doppia semifinale). L’Atletico, invece, anche in Coppa del Re ha regalato un dispiacere al Barcellona: 4-0 nel primo round al Metropolitano e sconfitta per 3-0 in Catalogna tra febbraio e marzo.

Simeone dovrebbe ritrovare Oblak ma non sarebbe una sorpresa se a difendere i pali dovesse essere ancora Musso, tra i migliori con il Barcellona. Dubbi sulle condizioni di Hancko e Gimenez, sicuro assente invece Barrios. Dall’altro lato, Matarazzo si affida a Oyarzabal in attacco: il centravanti è rimasto in panchina contro l’Alavés e sarà fresco per la finale. Out Zubeldia, Herrera e Odriozola.

Come vedere Atletico Madrid-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La finale di Coppa del Re tra Atletico Madrid e Real Sociedad è in programma giovedì alle 21:00 all’Estadio Olimpico de la Cartuja di Siviglia. La partita verrà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A e alla Liga ha acquisito anche i diritti della seconda competizione spagnola per ordine di importanza fino al 2029. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Il servizio è offerto sia attraverso un’applicazione per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Il pronostico

A Siviglia si assegna il primo grande trofeo della stagione spagnola. L’Atletico Madrid arriva all’appuntamento con il morale alle stelle dopo aver eliminato il Barcellona in Champions League, sognando un double storico tra coppa nazionale e coppa dalle grandi orecchie. Di fronte, però, c’è una Real Sociedad riposata, imprevedibile e storicamente bestia nera dei Colchoneros in questo torneo (6 vittorie a 4 per gli Txuri-urdin in Coppa del Re). Sarà una finale di nervi, tattica e, osservando i numeri recenti dei baschi – decisamente più prolifici da quando al timone c’è il tecnico italoamericano ex Hoffenheim – potenzialmente ricca di colpi di scena.

L’Atletico sta vivendo una settimana magica, ma le fatiche del match con il Barça potrebbero farsi sentire. La Real di Matarazzo non gioca da sabato ed ha preparato la sfida nei minimi dettagli, potendo contare su un Oyarzabal freschissimo. Sebbene i Colchoneros siano imbattuti da 9 incroci totali con i baschi, la Real Sociedad ha vinto gli ultimi due precedenti specifici in Coppa del Re e vanta una media gol incredibile nelle ultime uscite (4.2 a partita). Entrambe dovrebbero andare a segno. I precedenti, del resto, ci dicono che in 7 degli ultimi 9 scontri è sempre uscito il segno Gol. L’Atletico ha una difesa che ultimamente concede qualcosa, mentre la Real è una macchina da gol che però balla dietro, come dimostrato nel 3-3 con l’Alavés. I madrileni rimangono ad ogni modo favoriti per la vittoria della coppa (l’ipotesi supplementari però non è da scartare a priori).

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Real Sociedad

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Lenglet, Le Normand, Ruggeri; Simeone, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Julián Alvarez.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Marrero; Aramburu, Jon Martín, Elustondo, Sergio Gómez; Carlos Soler, Turrientes; Sucic, Brais Mendez, Barrenetxea; Oyarzabal.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1