Pronostico Juve Stabia-Catanzaro: stavolta la X sta benissimo

Juve Stabia-Catanzaro è una partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Il pareggio interno contro il Modena nel recupero – sono tre di fila, adesso, le X per il Catanzaro – non ha permesso alla squadra di Aquilani di blindare il quinto posto in classifica, obiettivo unico ormai della stagione dei calabresi. E contro la Juve Stabia, settima in classifica e che vincendole tutte potrebbe anche guadagnare una posizione, il compito di uscire indenni è complicato.

Non tanto per quella che è la forza dei giallorossi di Calabria – che dimostrano comunque e sempre di avere un enorme carattere – ma soprattutto per quello che è lo score interno dei campani che tra le mura amiche in stagione hanno perso solamente una volta contro il Modena e che non hanno nemmeno subito ad un certo punto quello che è stato lo scossone societario. Al Catanzaro, c’è da dirlo in questo caso, non dispiacerebbe di certo e in nessun modo il fatto di prendersi un altro punto. Il quarto pareggio di fila permetterebbe di mantenere le distanze invariate su questa squadra e anche di essere sicuri, almeno per un’altra settimana, di stare davanti ai canarini gialli di Sottil che hanno fatto una mezza impresa prendendosi un punto al Ceravolo. E se il detto è “non c’è due senza tre”, noi lo allunghiamo in questo caso scrivendo “non c’è tre senza quattro”.

Come vedere Juve Stabia-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Juve Stabia-Catanzaro in programma sabato alle 19:30 sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

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Comparazione quote

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Il pronostico

Al Catanzaro questa volta il pareggio andrebbe più che bene. E crediamo che gli uomini di Aquilani abbiano le carte in regola per poterselo prendere dentro una gara da almeno un gol per squadra.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Catanzaro

JUVE STABIA (3-5-2): Confente; Diakite, Giorgini, Bellich; Carissoni, Mosti, Cacciatore, Pierobon, Ricciardi; Torrasi, Okoro.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Matias Antonini, Brighenti; Esteves, Rispoli, Petriccione, Alesi; Liberali, Nuamah; Iemmello.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1