Pronostico Everton-Manchester United: si riprendono il quarto posto

Everton-Manchester United è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico

Il Chelsea ha agganciato il Manchester United al quarto posto in classifica, ma nella notte di Liverpool i Red Devils possono allungare sui Blues vincendo la loro partita. Complicata, senza dubbio. Ma l’Everton, dopo la sconfitta della passata settimana, ha di fatto chiuso le speranze di andare in Europa.

Cinque risultato utili di fila per la squadra ospite che, non ne ha vinte cinque di fila come tutti speravano e ha pareggiato sul campo del West Ham trovando la rete nei minuti finali. Poco male per Carrick che ha dimostrato, comunque, di avere una squadra che ci crede fino alla fine. Amorim, invece, non era riuscito in nessun modo a dare questo tipo di carattere. Ma in Inghilterra, oltre le idee tattiche, serve soprattutto un gruppo unito che suda fino all’ultimo secondo. Stava bene anche l’Everton, ma contro il Bournemouth tra le mura amiche ci ha rimesso le penne. Pesa, sotto il profilo tecnico, l’infortunio di Grealish che probabilmente ha chiuso in anticipo la sua stagione. Uno dei pochi che aveva quelle qualità che servono per decidere anche le partite più complicate.

Detto questo, sono tre le partite di fila dello United senza una vittoria contro questa squadra. L’ultima volta, all’andata, i tre punti se li presero gli ospiti. Stavolta però un risultato positivo del Manchester ce lo aspettiamo. Pareggio o vittoria poco importa, la quota rimane alta ugualmente.

Come vedere Everton-Manchester United in diretta tv e in streaming