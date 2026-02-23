Pronostico Everton-Manchester United: si riprendono il quarto posto

Everton-Manchester United è una partita della ventisettesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico
Il Chelsea ha agganciato il Manchester United al quarto posto in classifica, ma nella notte di Liverpool i Red Devils possono allungare sui Blues vincendo la loro partita. Complicata, senza dubbio. Ma l’Everton, dopo la sconfitta della passata settimana, ha di fatto chiuso le speranze di andare in Europa.
Cinque risultato utili di fila per la squadra ospite che, non ne ha vinte cinque di fila come tutti speravano e ha pareggiato sul campo del West Ham trovando la rete nei minuti finali. Poco male per Carrick che ha dimostrato, comunque, di avere una squadra che ci crede fino alla fine. Amorim, invece, non era riuscito in nessun modo a dare questo tipo di carattere. Ma in Inghilterra, oltre le idee tattiche, serve soprattutto un gruppo unito che suda fino all’ultimo secondo. Stava bene anche l’Everton, ma contro il Bournemouth tra le mura amiche ci ha rimesso le penne. Pesa, sotto il profilo tecnico, l’infortunio di Grealish che probabilmente ha chiuso in anticipo la sua stagione. Uno dei pochi che aveva quelle qualità che servono per decidere anche le partite più complicate.
Detto questo, sono tre le partite di fila dello United senza una vittoria contro questa squadra. L’ultima volta, all’andata, i tre punti se li presero gli ospiti. Stavolta però un risultato positivo del Manchester ce lo aspettiamo. Pareggio o vittoria poco importa, la quota rimane alta ugualmente.
Come vedere Everton-Manchester United in diretta tv e in streaming
La sfida Everton-Manchester United è in programma lunedì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Comparazione quote
La vittoria del Manchester United è quotata 1.92 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.60 su Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
- Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
Il pronostico
Risultato positivo per lo United, su questo non abbiamo il minimo dubbio. In una gara da almeno un gol per squadra. Quindi la doppia, con GOL, ci pare la combo perfetta per questo match.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Le probabili formazioni di Everton-Manchester United
EVERTON (4-2-3-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gueye, Garner; Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry.
MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo.