Pronostico Damac-Al Ahli: in testa per una notte

Damac-Al Ahli è una partita valida per la ventitreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

La pressione sarà tutta sulle spalle di Al Nassr e Al Hilal. L’Al Ahli, infatti, al momento è sì terzo in classifica ma ha solamente due punti di svantaggio rispetto alla squadra di Cristiano Ronaldo che guida il campionato. E contro il Damac in trasferta – una squadra che in totale ha collezionato solamente quindici punti – non ci saranno davvero problemi. Zero.

L’ultima partita persa dall’Al Ahli è del 26 dicembre. Direte voi, vabbè, quanti risultato utili ha potuto fare in due mesi. Ve lo diciamo noi: quattordici, tra i quali undici vittorie. Un ruolino di marcia incredibile per Mahrez e soci, una squadra che a suon di affermazioni – ma c’è chi dice, pure, che gioca il calcio migliore in quello Stato – è riuscita a rimettere le cose a posto (è sempre stata una delle candidate alla vittoria finale) e quindi dare un vero senso a questo finale di stagione. Diciamo che c’è un entusiasmo incredibile dentro il club. Tutti ci credono anche perché parliamo di una squadra abituata nel corso degli ultimi anni a vincere dei titoli. Nel momento di pressione, quando serve essere lucidi e cinici e non farsi prendere dalla frenesia, questa squadra ha dimostrato di saperci fare.

Il lavoro di Jaissle, tecnico tedesco alla guida di questo club, si sta dimostrando di enorme valore. E una vittoria lunedì sera aprirebbe degli scenari davvero incredibili. E la vittoria ci sta tutta, eccome.

Come vedere Damac-Al Ahli in diretta tv e in streaming

Damac-Al Ahli in programma lunedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Ahli è quotata 1.20 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.65 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

La quota della vittoria esterna è bassa, senza dubbio. Ma occhio che l’Al Ahli questo match lo potrebbe anche sbloccare nel primo tempo senza rischiare nulla poi nella ripresa. Quindi ci potrebbero pure essere almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Damac-Al Ahli

DAMAC (4-2-3-1): Kewin; Al Hawsawi, Harkass, Bedrane, Al Anazi; Sylla, Abdullah; Meite, Vada, Abdullah; Arielson.

AL AHLI (4-2-3-1): Mendy; Majrash, Hamidou, Ibanez, Al Hawsawi; Kessie, Atangana; Mahrez, Abu Al Shamat, Galeno; Toney.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3