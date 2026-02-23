Pronostico Al Shabab-Al Riyadh: è stato solo un lampo

Al Shabab-Al Riyadh è una partita valida per la ventitreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Sei punti di vantaggio in classifica per i padroni di casa. Due squadre, queste, che lotteranno fino all’ultimo per la salvezza anche se l’Al Shabab, qualora riuscisse a prendersi questi tre punti, potrebbe allungare quasi in maniera decisiva e quindi tirare un mezzo sospiro di sollievo. E le possibilità ci sono tutte, soprattutto per un motivo.

L’Al Riayadh in trasferta è praticamente una squadra che non vince mai. Sì, è vero, nell’ultima gara giocata fuori è riuscita a portare a casa l’intero malloppo, ma è stato un lampo, un’eccezione che conferma la regola perché parliamo di un gruppo che, in dieci partite giocate in trasferta, ha perso la bellezza di nove volte. Quindi evidente che ci siano dei problemi da sottolineare in maniera importante e che hanno portato tra le altre cose anche ad avere una classifica complicata.

L’Al Shabab, invece, tranne il passo falso con l’Al Ahli, una squadra nettamente superiore – e quindi un passaggio a vuoto ci può stare – è quasi sempre riuscito a fare risultato quando ha giocato davanti al proprio pubblico. Soprattutto con quelle squadre che non sono così importanti come quelle che guidano, con un passo decisamente diverso, questo campionato. Insomma, ci aspettiamo una bella vittoria dei padroni di casa.

Come vedere Al Shabab-Al Riyadh in diretta tv e in streaming

Al Shabab-Al Riyadh in programma lunedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Shabab è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.85 su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Gli ospiti hanno la terza peggiore difesa del campionato con 41 gol subiti. La media, quasi, di due a partita. Quindi ci aspettiamo – anche perché entrambe dovrebbero trovare la via della rete – una vittoria interna dentro un match da almeno tre reti complessive. Le difese sono davvero ballerine.

Le probabili formazioni di Al Shabab-Al Riyadh

AL SHABAB (5-4-1): Grohe; Al Sqour, Al Shwire, Al Bulayhi, Hoedt, Al Sibyani; Brownhill, Al Samari, Sierro, Carrasco; Camara.

AL RIYADH (4-2-3-1): Borjan; Al Boardi, Al Khaibari, Barbet, Al Khaibari; Al Siyahi, Lekhal; Okou, Toze, Sali; Curto Antunes.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1