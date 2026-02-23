Pronostico Al Qadsiah-Al Ettifaq: la corsa al titolo è aperta

Al Qadsiah-Al Ettifaq è una partita valida per la ventitreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Cinque punti di distacco dalla testa della classifica – anche se in totale sono tre le squadre che stanno davanti – non è uno svantaggio impossibile da recuperare per l’Al Qadsiah di Mateo Retegui una squadra che viene da un interminabile filotto di risultati positivi.

Per la precisione sono tredici le gare di fila che gli ospiti non perdono: sì, stanno benissimo, sognano in grande, e non sembra abbiano in questo momento quel calo fisiologico che prima o poi deve arrivare. Forse, ovviamente. Perché questa squadra i problemi ce li ha avuti all’inizio della stagione e una volta trovata la giusta quadratura è sempre riuscita a fare delle cose importanti. I dodici punti di classifica che dividono queste due formazioni in classifica ci sono tutti. E anche gli ultimi precedenti rimandano indietro una superiorità dei padroni di casa: i tre precedenti due recenti hanno visto i padroni di casa piazzare per due volte la vittoria e poi pareggiare. Insomma, c’è un divario netto tra queste due club e c’è anche uno stato di salute, soprattutto mentale, tra gli uomini di casa che ci pare possa aiutarci e anche molto in quello che sarà il risultato finale.

Come vedere Al Qadsiah-Al Ettifaq in diretta tv e in streaming

Al Qadsiah-Al Ettifaq in programma lunedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al Qadsiah è quotata 1.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.73 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

Sono senza dubbio favoriti i padroni di casa per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Ma gli ospiti, almeno un gol dentro questo match, lo potrebbero trovare. Quindi sarà una sfida, tra le altre cose, anche da almeno una rete per squadra.

Le probabili formazioni di Al Qadsiah-Al Ettifaq

AL QADSIAH (3-5-2): Casteels; Al Ahmad, Fernandez, Alvarez; Al Ammar, Nandez, Otavio, Al Juwayr, Bonsu; Quinhones, Retegui.

AL ETTIFAQ (5-3-2): Rodak; Al Olayan, Khateeb, Hendry, Hindi, Costa; Wijnaldum, Duda, Medran; Kouka, Al Ghannam.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1