Pronostico Al Fateh-Al Okhdood: blindata la salvezza

Al Fateh-Al Okhdood è una partita valida per la ventitreesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Ad un certo punto dell’anno, per via di una serie di cinque vittorie di fila, i padroni di casa dell’Al Fateh sembravano potessero tenere testa a quelle che stanno davanti in classifica. Poi il crollo, mentale e fisico, e una striscia aperta di otto partite senza il gusto della vittoria. Ma è arrivato il momento di blindare in maniera definitiva la salvezza.

I padroni di casa sentono davvero l’occasione non solo di tornare a sorridere, ma anche di mandare in archivio tutte le paure che si sono accumulate in questi due mesi. L’Al Okhdood, una squadra penultima in classifica, nelle ultime dieci partite ha perso sette volte, pareggiato due e ha conquistato una sola vittoria. Quindi più o meno, lo stato di forma, è simile a quello dei padroni di casa. Anche se la classifica è totalmente diversa. Anche nel match d’andata l’Al Fateh ha dimostrato di essere superiore, vincendo tre a uno in trasferta. E siccome, gli ospiti, quando giocano in trasferta perdono sempre – sotto sette le sconfitte di fila – allora è evidente che i tre punti sono indirizzati tutti verso un lato. E sotto vi diciamo quale anche se avrete già capito.

Come vedere Al Fateh-Al Okhdood in diretta tv e in streaming

Al Fateh-Al Okhdood in programma lunedì alle 20 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Comparazione quote

La vittoria dell’Al FAteh è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 2.00 su Goldbet, Lottomatica.

Il pronostico

L’Al Fateh con questa vittoria blinderà la salvezza e lascerà nei guai gli ospiti che dovranno lottare fino all’ultimo per la permanenza nel massimo campionato saudita. Ma è complicato comunque riuscire a rimanere nella massima serie. Una partita che ha poco da raccontare, se non l’affermazione, con buona quota, di chi gioca davanti al pubblico amico.

Le probabili formazioni di Al Fateh-Al Okhdood

AL FATEH (3-4-1-2): Pacheco; Oliveira, Saadane, Al Swealem; Baattia, Masoud, Youssouf, Wesley; Bendebka; Batna, Vargas.

AL OKHDOOD (5-4-1): Samuel; Abu Abd, Gunter, Gul, Al Qaydhi, Fagihy; Bassogog, Neyou, Borrell, Ince; Al Lazam.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0