Pronostici Everton-Manchester United: marcatore e tiri in porta

Ci è andato ad un passo lo United dalle cinque vittorie di fila che avrebbero permesso a quell’uomo inglese di tagliarsi i capelli dopo oltre un anno. Il pareggio contro il West Ham in trasferta ha invece riaperto il conteggio. Che potrebbe diminuire dopo il match di lunedì sera: vuoi o non vuoi, per la classifica, per la storia, ma anche per una quadratura ritrovata, gli ospiti nella sfida contro l’Everton partono favoriti.

Il Manchester dopo aver esonerato Amorim sembra aver trovato la giusta dimensione. Se la gioca a viso aperto e con la giusta cattiveria (cosa che è mancata nella gestione dell’ex allenatore dello Sporting) su tutti i campi. Le vittorie di prestigio arrivate nell’ultimo mese hanno regalato soddisfazione, in primis, ma anche la certezza di avere le qualità per giocarsela davvero con le big degli ultimi anni. E quando trovi una certa confidenza con questi pensieri, è evidente che puoi vincere anche in casa dell’Everton.

Partiamo dal marcatore: Sesko, nelle ultime sei partite giocate – un paio anche a minutaggio ridotto – ha segnato cinque gol. Un giocatore che sta dimostrando il suo valore e sta ripagando dal grosso investimento fatto la scorsa estate dal club inglese. Sta bene, la squadra si appoggia a lui in molte circostanze e sta vivendo quel periodo nel quale gli attaccanti vedono la porta e la trovano e segnano. Insomma, è lui il nostro uomo per quanto riguarda il possibile marcatore del match.

Almeno una conclusione dentro i pali ce l’aspettiamo pure da Mbeumo, sempre dello United. Nell’ultima gara contro il West Ham ha calciato – non trovando i pali – in due occasioni. Ma la mira rimane importante, quindi lo specchio nel match di lunedì sera lo dovrebbe trovare. Così come almeno un tiro lo dovrebbe trovare Bruno Fernandes: gioca alle spalle dell’unica punta in quel ruolo più congeniale alle sue caratteristiche. Lo ha capito Carrick che lo fa trovare faccia alla porta. E poi diventa sempre un pericolo. In casa Everton, invece, occhio a Iliman Ndiaye, un giocatore che ha sempre giocato titolare nelle ultime sfide e che soprattutto ha segnato contro il Bournemouth.

Ricapitolando, infine: Sesko marcatore Due, Mbeumo over 0,5 tiri in porta, Fernandes over 0,5 tiri in porta e Ndiaye over 0,5 tiri in porta, su Sisal hanno un valore di 8,61 volte la posta, 

